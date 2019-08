Dăncilă, după Congresul PSD: Am arătat tuturor cât suntem de uniți și pregătiți să câștigăm alegerile

Totodată, Dăncilă a precizat că nu va renunța la candidatură în favoarea lui Călin Popescu Tăriceanu.





„Mulțumesc colegilor pentru susținerea manifestată atât de frumos și de energic astăzi, în cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am arătat tuturor, încă o dată, cât suntem de uniți și de hotărâți să câștigăm aceste alegeri! Am arătat că ne înțelegem misiunea și că rămânem aproape de oameni, am arătat că avem curajul să ne asumăm întotdeauna mai mult, ca să continuăm să facem bine românilor, celor ca noi, celor din rândul cărora venim. Eu nu lupt împotriva nimănui, ci pentru fiecare român. Pornesc în această campanie cu o credință nestrămutată în destinul acestei țări, în oameni, în dorința fiecăruia de a trăi mai bine aici, în țara lui!”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook, conform Mediafax.Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că nu se teme să candideze la prezidențiale, fiind mai puternică decât contracandidații „barbați care nu fac altceva decât să țipe de pe margine”. Liderul PSD și-a exprimat speranța că va ajunge primul președinte femeie al României.