Cioloș anunță lansarea platformei pe care membrii PLUS se pot înscrie în cursa alegerilor locale / Partidul își propune să-și pregătească membrii cu privire la administrația locală

Dacian Cioloș a anunțat că a lansat platforma prin care membrii PLUS își pot manifesta intenția de a candida la funcții publice locale în cadrul alegerilor din 2020, subliniind că cei interesați de aceste funcții vor face cursuri de pregătire și familiarizare cu responsabilitățile unui ales local.

”Mulți dintre noi nu au avut de-a face până acum cu administrația publică, dar își doresc să se implice în viitor, iar PLUS își asumă susținerea lor. Am lansat platforma prin care membrii PLUS își pot manifesta intenția de a candida la funcții publice locale în cadrul alegerilor din 2020. Vrem să încurajăm cât mai mulți membri PLUS competenți, cărora le pasă de comunitățile în care trăiesc, precum și membrii PLUS care trăiesc în diaspora, dar vor să se întoarcă și să contribuie la dezvoltarea orașelor și satelor din care au plecat, să candideze”, a scris Cioloș pe Facebook