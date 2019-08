Liberalul Florin Cîțu vrea ca bugetarii să nu mai aibă vouchere, sporuri și pensii speciale. „Sunt privilegiații societății. O discriminare nenorocită care trebuie să dispară”

„Vine momentul adevărului! În medie salariile nete ale bugetarilor sunt duble față de cele din sectorul privat. DUBLE! Dar comparația nu este corectă. Nu surprinde toate informațiile. Bugetarii primesc tichete de vacanță, tot felul de sporuri, zile libere și cel mai important siguranța că indiferent de cât de prost își fac meseria nu pot să fie concediați. Tot ce primesc în plus bugetarii este susținut de taxe plătite de privați”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.Liberalul mai spune că bugetarii sunt privilegiații societății, iar toți românii, atât cei din țară cât și cei din diaspora lucrează pentru ca bugetarii să trăiască bine.„Este clar că bugetarii sunt privilegiații societății. Fără niciun dubiu. Trebuie să avem curajul să recunoaștem TOȚI acest lucru. Restul românilor, din țara și din străinătate, muncesc pentru ca bugetarii să trăiască bine, chiar dacă majoritatea sunt praf la locul de muncă. (Există o parte dintre bugetarii care merită fiecare leu pe care îl primesc. Ei sunt singurii care rămân în guvernarea liberală.) O DISCRIMINARE nenorocită care trebuie să dispară din societate. AJUNGE!!!”, a completat Cîțu.Liderul senatorilor PNL propune două soluții pentru a remedia situația din sectorul public. „Sunt două soluții pentru a elimina aceasta discriminare promovată și susținută de guvernele socialiste. Dacă bugetarii vor să-și păstreze aceste beneficii atunci trebuie să accepte să plătească taxe mai mari pe venit decât cei din sectorul privat. Nu este o soluție optimă. Taxele distorsionează comportamentul și am avea alte probleme neprevăzute. Ar funcționa doar în cazul pensiilor speciale și al veniturilor din prezența în diferite consilii de administrație- adică taxarea sinecurilor. Rămâne această soluție. Bugetarii trebuie să accepte să muncească fără vouchere, tichete de vacanță, tot felul de sporuri, pensii speciale și mai ales trebuie să accepte să fie concediați atunci când nu-și fac treabă. A lucra în sectorul public nu trebuie să mai arate că un premiu. Că și cum cel care ajunge acolo a câștigat la loterie și este aranjat pe viață. Este inadmisibil să dai șpagă să lucrezi în sectorul public când economia privata importă forță de muncă din exterior! Acest sistem bolnav și falimentar implementat de PSD+ALDE DISPARE cu venirea liberalilor la guvernarea României!”, a explicat liberalul.Florin Cîțu mai atrage atenția că reprezentanții Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză încă nu au publicat estimările de vară, cu toate că avem deja o rectificare bugetară, iar datele trebuiau publicate în luna iulie. „CNSP (Comisia Națională de Strategie și Prognoză - n.r.) încă nu a publicat estimările de vară deși avem o rectificare bugetară. Trebuiau publicate în iulie. Sigur și-au încasat salariile. Le-au încasat și atunci când NU au făcut studiu de impact pentru legea salarizării, legea pensiilor, OUG 114 etc. Curtea de Conturi nu a investigat execuția bugetară de anul trecut, nici pe cea de acum doi ani și nu dă semne că vrea să investigheze această rectificare bugetară. Dar salariile le primesc. La fel și pensiile speciale. ANAF… trebuie restructurat din temelii. Zilnic primesc de la cetățeni exemple de abuzuri ale funcționarilor ANAF. Abuzuri pentru care aceștia nu plătesc niciodată”, mai afirmă Cîțu.Senatorul PNL conchide că multe instituții publice trebuie reformate. „CNSP, ASF, ANAF, Curtea de Conturi, MAI, CNAS etc.. instituții care ar fi trebuit să-i protejeze pe români de ABUZURILE infractorilor de la PSD+ALDE nu-și fac treaba. Dar primesc salarii, sinecuri și pensii speciale. AJUNGE!”, concluzionează liberalul.