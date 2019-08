Liderii ALDE din teritoriu au primit punctajul de comunicare. Ce spun oamenii lui Tăriceanu despre PSD

După ce președintele PSD, Viorica Dăncilă, a lipsit de la ședința Coaliției iar solicitările liderului ALDE nu au primit răspuns, tema ieșirii de la guvernare a rămas suspendată deocamdată. În schimb, liderii ALDE din teritoriu au ieșit cu atacuri la adresa partenerilor de guvernare, punctajul de partid fiind: "PSD nu este de încredere, este un partid duplicitar și mincinos".







Liderii Coaliției au avut luni programată o sedință la Vila Lac pentru a discuta despre colaborarea PSD-ALDE. Președintele PSD, Viorica Dăncilă a absentat de la întâlnire iar Călin Popescu Tăriceanu a fost nevoit să-și lase aghiotanții să discute cu Mihai Fifor și Eugen Teodorovici.







În acest context, liderii ALDE din teritoriu au început atacurile la adresa partenerilor de guvernare și încearcă să se delimiteze de guvernarea PSD. Punctajul primit de la centru se regăsește în toate declarațiile publice ale acestora.







Președintele ALDE Gorj Robert Filip a decarat, citat de agenția Mediafax că "șantajul a fost inventat PSD".





”Consider că viziunea noastră ca partid, la nivel de țară și la nivel de județ, este una mult mai sănătoasă și mai constructivă decât cea a PSD-ului. Nu am reușit ca să ne impunem cu adevărat punctul de vedere, câteva lucruri care erau totuși esențiale pentru un cadru legislativ mai sănătos. Consider că tot timpul acesta am fost niște parteneri serioși, iar pentru faptul că am fost parteneri serioși am avut de pierdut. Cred că șantajul l-a inventat PSD-ul, nu ALDE, de-a lungul timpului. Din punctul meu de vedere, oricum suntem despărțiți de foarte mult timp", a spus Robert Filip.





Liderul ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu spun că PSD arată "un dublu limbaj iar Dăncilă negociază majorități pe la colțuri".





„Așteptăm ca, odată cu reprogramarea întâlnirii, cel mai probabil pentru miercuri, prim-ministrul să ne prezinte cu claritate care este, între relansare și supraviețuire, opțiunea sa în privința activității Guvernului. PSD arată pe zi ce trece un dublu limbaj în ceea ce privește coaliția de guvernare. Pe de o parte, în public, doamna premier spune că vrea ca actuala coaliție să funcționeze, spune că nu vrea să plece ALDE de la guvernare. Pe de altă parte, însă, despre aceeași doamnă Dăncilă aflăm cum negociază majorități pe la colțuri cu diverse formațiuni, cu principalul scop de a asigura o nouă formulă parlamentară care să-i ofere continuarea guvernării", susțineOvidiu Gheorghe Tocaciu, preşedintele ALDE Sibiu.





„Partenerii noștri de astăzi, de la guvernare, din păcate, par dominați de un protecționism intern dăunător și periculos pentru viitorul Romaniei.În acest moment, Guvernul și chiar coaliția de guvernare se află într-o defensivă din care trebuie să iasă. Sunt prea multe fronturi, prea multe miliarde şi prea multe iniţiative bulversante ca acest program de guvernare să mai poată fi caracterizat drept coerent, consideră lideru ALDE Dîmbovița, potrivit unui comunicat de presă.





Tonul atacurilor la adresa PSD l-a dat vicepreședintele ALDE, Andrei Gerea după ședința eșuată a Coaliției de luni.





Un alt lider județean, Ion Petre, președinte ALDE Dîmbovița susține căprin refuzul de a trece la restructurarea Guvernului și schimbarea programului de guvernare.Dincolo de declarațiile publice și de atacurile dintre PSD-ALDE , soarta Coaliției rămâne să fie tranșată după congresul social democraților din week-end, susțin surse din interiorul ALDE pentru HotNews.ro. De altfel, Călin Popescu Tăriceanu va lua o decizie privind ieșirea de guvernare doar după ce se va consulta și cu liderii din teritoriu.