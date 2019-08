Dan Barna, despre acuzațiile la adresa USR-PLUS: Protocolul alianței impune excluderea totală a colaboratorilor cu Securitatea, de orice fel

Dan Barna a scris, sâmbătă, pe Facebook, că sunt false acuzațiile potrivit cărora USR i-ar proteja pe cei care, copii fiind, au semnat un acord cu Securitatea și au colaborat ca adulți, precizând că Protocolul Alianței USR-PLUS impune o excludere totală a colaboratorilor de orice natură.

Barna, care va candida la alegerile prezidențiale din partea USR PLUS, subliniază că are ”ZERO toleranță față de colaboratorii Securității”.

„Am văzut, în ultimele zile, un vehement proces public de intenție privind o prevedere din Protocolul Alianței, referitoare la candidatura unor persoane care, copii fiind, au semnat un angajament cu Securitatea. Deși textul exclude clar orice fost colaborator, minor sau major, am fost acuzați, cu rea intenție, că am proteja pe cei care, copii fiind, au semnat un angajament, dar au colaborat cu Securitatea ca adulți. Nimic mai fals. Repet, textul impune excluderea totală a colaboratorilor de orice fel”, a scris liderul USR pe Facebook.

Barna mai scris că, într-adevăr, au fost discuții cu privire la cei care, copii fiind, ”au fost constrânși, sub presiune, să semneze un angajament”, dar care nu au colaborat în niciun fel cu Securitatea.

Cu toate acestea, ”pentru a nu mai lăsa loc atacurilor care vor să distrugă credibilitatea Alianței, am discutat cu colegii de la PLUS și am decis eliminarea sintagmei „majori fiind”, tocmai pentru a nu mai exista niciun fel de echivoc”.

În cele din urmă, Barna a subliniat că ”Alianța USR PLUS trebuie să aibă candidați comuni cu o integritate ireproșabilă” și că ”de la acest principiu nu va exista excepție”, redând textul acestui articol din Protocol care va rămâne în forma inițială:

„Nu vor putea fi desemnați drept candidați ai Alianței persoane care au avut calitatea de lucrători activi sau colaboratori ai Securității sau au semnat un angajament cu Securitatea înainte de 1990 sau au în prezent calitatea de lucrători activi/colaboratori/informatori ai unui serviciu de informații sau persoane care promovează violența, ideologii totalitare, discriminarea de gen, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste.”