Andrei Caramitru, Claudiu Năsui, Mihai Goțiu, printre membrii USR aleși să facă programul de guvernare al alianței USR-PLUS

„Comitetul Politic al USR a votat, între 9-16 august, lista reprezentanților USR care vor lucra, din postura de membri ai Comisiei de Politici Publice, la elaborarea programului de guvernare al Alianței USR PLUS. În urma exprimării voturilor, reprezentanții USR vor fi: deputatul Claudiu Nasui (USR Sector 2), Andrei Caramitru (USR Sector 1), deputatul Cristina Prună (USR Sector 5), Elena Tudose (USR Sector 2) și senatorul Mihai Goțiu (USR Cluj)”, au transmis reprezentanții partidului, într-un comunicat de presă, transmite Mediafax.







Sursa citată mai spune că potrivit protocolului de formare a Alianței politice USR PLUS, Comisia de Politici Publice va avea ca obiectiv elaborarea unor politici publice comune în următoarele domenii: - Reforma constituțională, asigurarea justiției independente și a statului de drept; - Educația și cultura; - Sănătatea și mediul; - Infrastructura; - Strategia de dezvoltare competitivă antreprenorială și industrială; - Eradicarea sărăciei și dezvoltarea rurală; - Politică externă și de apărare.Candidații USR au fost aleși prin vot direct de către toți membrii Comitetului Politic, iar în alegerea lor, USR a folosit același program electronic prin care au fost desemnați candidații USR la alegerile europarlamentare.Comisia de Politici Publice a Alianței USR-PLUS va fi formată din 5 membri USR și 5 membri PLUS, a căror activitate va fi crearea programului de guvernare al Alianței.„Alianța USR PLUS își propune să câștige toate alegerile care urmează, prezidențiale, locale și parlamentare, iar intrarea la guvernare să se realizeze după alegerile parlamentare, fie ele la termen sau anticipat”, conchide sursa menționată.Andrei Caramitru, ales membru al Comisiei de Politici Publice care va lucra la programul de guvernare al Alianței, a fost consilierul lui Dan Barna. Liderul USR a decis însă, pe 24 aprilie a.c., ca acesta să nu mai aibă funcția. Decizia a venit după ce Andrei Caramitru a spus că PSD-ALDE și UDMR „s-au scăpat și albit, în bloc” prin adoptarea codurilor penale în Parlament.Tot la începutul lunii aprilie, Andrei Caramitru a acuzat PSD că este responsabil de „holocaustul României”, susţinând că „e mai rău decât ce am suferit în al doilea război mondial”. Ulterior, acesta şi-a editat postarea punând în sarcina social-democraţilor „genocidul împotriva României”.