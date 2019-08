LIVETEXT Dăncilă înaintea CEX: Nu mai sunt probleme cu partenerii ALDE. Nu se rupe coaliția, este o glumă. Premierul le cere pesediștilor să respingă intrarea PRO România la guvernare - surse

Social democrații se reunesc luni, în ședința Comitetului Executiv, unde vor discuta despre soarta Coaliției PSD-ALDE. Liderii PSD nu vor să cedeze în fața santajului lansat de Tăriceanu și spun că vor merge în continuare cu Viorica Dăncilă drept candidat la prezidențiale. De altfel, înaintea ședinței, președintele PSD, Viorica Dăncilă a declarat că "nu mai sunt probleme cu partenerii de la ALDE". "Sunt jocurile politice de vară", a spus liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu referindu-se la negocierile ALDE-PRO România. Cu câteva minute înaintea CEX, Călin Popescu Tăriceanu a transmis un comunicat de presă prin care îi dă un termen șefei PSD și Guvernului ca până pe 20 august să vină cu un nou program de guvernare și o echipă restructurată la Palatul Victoria.





18.15 Restructurarea și reorganziarea Guvernului nu este dorită de liderii PSD. Social democrații resping ideea reorganizării în ședința CEX pentru a evita un eventual derapaj în Parlament la vot. Există riscul de a pica Guvernul cu un partener ca ALDE și dacă nu ar exista o mobilizare exemplară, ssusțin sursele HotNews.ro.







17.30 Dăncilă le-a spus social democrațiilor în ședință că nu se rupe coaliția de guvernare și că are asigurările lui Tăriceanu că vor merge împreună ca și până acum, susțin surse social democrate participante la CEX. "Am discutat cu Pro România și ALDE și doreau prea multe ministere, nouă. Discuția nu era în avantajul PSD, am fi pierdut prea mult. Nu am încredere în Ponta și în promisiunile acestuia. Vreau un vot in CEx pentru respingerea PRO România la Guvernare", le-ar fi spus Dăncilă pesediștilor.







17.01 Viorica Dăncilă a declarat înaintea ședinței CEx că nu mai sunt probleme cu partenerii de la ALDE.

"Nu se rupe coaliția, este o glumă. Am avut discuții ca doi parteneri de coaliție. Întotdeauna trebuie să existe dialog, negociere", a declarat premierul Viorica Dăncilă înainte de începerea ședinței Comitetului Executiv al PSD.





16.55 Paul Stănescu a declarat că se va negocia în continuare cu ALDE. Întrebat de ziariști dacă PSD este șantajat de ALDE, senatorul PSD Paul Stănescu a negat.

"În politică există şantaj, dar nu. Se va negocia în continuare, ALDE nu şi-a spus punctul de vedere cu privire la ieşirea de la guvernare. Cred că vor mai avea discuţii până la 1 septembrie, mai este timp. Cred că până la urmă se va găsi o formulă. Dacă nu, probabil că PSD va merge la guvernare cu minoritatea parlamentară”, a declarat Paul Stănescu înaintea şedinţei.







16.50 Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat înaintea Comitetului Executiv că social democrații ”nu au niciun interes să rupă coaliția de guvernare", în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că este în discuții cu ProRomânia pentru o alianță politică.

”Dacă vorbim teoretic, de ipoteze, am putea susține pe oricine, trebuie să fim consecvenți cu hotărările luate. (...) Am putea decide orice, nu avem niciun interes să rupem coaliția”, a răspuns Dumitru Buzatu înainte de ședința Comitetului Executiv al partidului.

În ceea ce privește nemulțumirile pe care ALDE le-ar avea cu privire la rectificarea bugetară, Buzatu a spus ”în general rectificările au această calitate, nemulțumesc pe toată lumea, toți am vrea ca rectificările să fie altfel”.









Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Viorica Dăncilă a discutat din nou cu liderul ALDE în cursul zilei de luni.







Social-democrații au fost convocați luni de Viorica Dăncilă pentru a discuta variantele în cazul unei eventuale ieșiri de la guvernare a ALDE. Discuțiile vin în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că este în discuții cu Pro România a lui Victor Ponta pentru o alianță politică. De asemenea, discuțiile vizează și rectificarea bugetară, și pe această temă fiind în dezacord cu ALDE.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se întrunește la Palatul Parlamentului, începând cu ora 17.00.

Liderii social-democrați nu vor să susțină un candidat comun cu ALDE la prezidențiale și încearcă să o împingă pe Dăncilă în față.

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian a declarat vineri că ALDE nu poate să susţină un candidat PSD la alegerile prezidenţiale. În acest sens, ALDE duce discuții cu cei de la Pro România.