Vosganian: ALDE nu poate să susţină un candidat PSD la prezidenţiale

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian spune că ALDE nu poate să susţină un candidat PSD la alegerile prezidenţiale. Pe de altă parte deputatul ALDE afirmă că negocierile cu Pro România au pornit de la prezumția unei candidaturi comune, a lui Călin Popescu Tăriceanu, în condițiile în care Ponta nu a anunțat că ar vrea să intre în cursă.





Vosganian a fost întrebat, vineri, într-o conferință de presă la Iași, ce probleme are PSD în acest moment, iar Vosganian a răspuns: „Nu ştiu care sunt problemele PSD. În opinia mea, o problemă pe care n-am elucidat-o şi pe care le-am spus-o deschis a fost cea legată de motivaţia lor reală în ceea ce priveşte campania pentru prezidenţiale. Le-am spus că sentimentul meu e că miza lor se opreşte la turul doi de scrutin. Deci, obiectivul lor maximal este calificarea în turul doi. I-am întrebat: <există vreo informaţie pe care o deţineţi că un candidat PSD ar putea într-o variantă optimistă maximală să obţină mai mult de 30% în turul doi?> Ei nu mi-au răspuns la această întrebare. Şi atunci am întrebat: <voi nu doriţi să câştigaţi alegerile prezidenţiale?> Şi i-am spus doamnei Dăncilă personal: <doamna Dăncilă, în ultima vreme am trecut şi eu şi Călin Tăriceanu (...) prin nişte situaţii cu totul inconfortabile în relaţia cu unii reprezentanţi ai opiniei publice>”.



Reprezentantul ALDE spune că discuțiile cu Pro România au pornit de la prezumţia unui singur candidat la președinție: Călin Popescu Tăriceanu și că Victor Ponta nu a comunicat, sub nicio formă, că ar dori să candideze la prezidenţiale.



„Noi nu l-am mai întrebat pentru că ştiam că a mai făcut o declaraţie fermă în această privinţă şi tocmai din acest motiv tema nu a mai revenit în discuţiile noastre. Se poate prezuma că pentru alianţa dintre ALDE şi Pro România Călin Popescu Tăriceanu ar putea să fie candidatul la prezidenţiale. Probabil că Pro România va da un răspuns definitiv la această chestiune, dar dialogul pe care l-am făcut a pornit de la această prezumţie a unui singur candidat. Şi câtă vreme domnul Victor Ponta nu şi-a anunţat dorinţa de a candida, rămâne ca validă şi promiţătoare doar candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu", a spus Vosganian.

Potrivit unor surse politice, premierul Viorica Dăncilă, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu și președintele Pro România, Victor Ponta, urmează să discute, vineri, despre coaliția de guvernare PSD-ALDE și în ce formulă va merge aceasta mai departe. Discuțiile vor continua în week-end.

Deputatul a adăugat că i-a spus Vioricăi Dăncilă că ALDE nu poate să susţină un candidat PSD la alegerile prezidenţiale pentru că „e limpede, pentru noi cel puţin, că cercurile de votanţi şi simpatizanţi ai ALDE au această reţinere. E limpede, noi nu putem susţine în campania prezidenţială un candidat PSD. Am întrebat: în afară de chestiunile de imagine, ce au ei în vedere? Nu au răspuns la întrebarea asta. De aici am sentimentul, coroborând şi cu declaraţiile lui Klaus Iohannis, că ei şi-au împărţit mizele. PSD şi-a păstrat miza de a rămâne la guvernare, Klaus Iohannis şi-a păstrat miza de a rămâne la Cotroceni. Probabil că fiecare, în mod mai mult sau mai puţin explicit îl ajută pe celălalt să îşi îndeplinească obiectivul".