UPDATE Tăriceanu revine și anunță doar discuții pentru o alianță politică ALDE - Pro România: Vom fi a treia forță politică parlamentară, după PSD şi PNL / Condiția lui Ponta: ALDE să iasă de la guvernare

​„Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice ! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forță politică parlamentară, după PSD şi PNL. În perioada imediat următoare grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare”

Anunțul lui Tăriceanu vine în contextul unei relații tensionate cu PSD, lideri ai ALDE invocând chiar posibilitatea ieșirii de la guvernare, mutare însă neformalizată până în acest moment.La scurt timp după anunțul anunțul lui Tăriceanu, Victor Ponta a reacționat și el tot pe Facebook, precizând că nu s-u luat decizii și sugerând că are o condiție pentru colsborarea cu ALDE, aceasta să iasă de la guvernare.„Pe 22 Iulie am spus “dacă Alde iese de la guvernare suntem dispuși să discutam un proiect politic comun” ! Azi am progresat foarte mult în acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat și progresat!”, a scris Ponta pe Facebook.Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes! Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice! Noi Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!Tot atunci, liderul ALDE comenta că unii social-democrați își fac niște socoteli greșite fiindcă mizează pe faptul că ar fi atât de importantă șefia Senatului pentru el și ALDE, încât partidul pe care îl conduce nu va ieși de la guvernare. Acesta a spus că „guvernarea nu e o profesie pentru ALDE”.„I-am spus doamnei Dăncilă că o campanie electorală în care vor fi doi candidați din partea celor două partide ale coaliției va aduce alimentarea invariabilă a unor tensiuni la nivel local. Sunt foarte mulți președinți care nu sunt mulțumiți la noi cu colaborarea în coaliție. Nu i-a deranjat faptul că a pus PSD candidat propriu, ci proastă colaborare la nivel local i-a îndemnat pe unii dintre ei să spună – nu mai trebuie să stăm în continuare în coaliție, trebuie să mergem în opoziție”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.El a adăugat că premierul Viorica Dăncilă își face socoteala că, în calitate de președinte al ALDE are o anumită responsabilitate, aceea ce a menține stabilitatea politică și aceea de a duce la bun sfârșit măsurile programului de guvernare.