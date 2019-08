Varujan Vosganian: ALDE nu susţine rectificarea bugetară în actuala formă/Dăncilă intervine: Guvernul nu va tăia veniturile românilor

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian a declarat joi că partidul său nu susține rectificarea bugetară făcută de către PSD. Vosganian îi avertizează pe partenerii de Coaliție că "dacă rectificarea bugetară rămâne în forma existentă acum, ALDE nu şi-o va asuma". UPDATE Viorica Dăncilă dă asigurari că prin rectificarea bugetară nu va tăia din veniturile românilor. "Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor", scrie premierul pe pagina sa de socializare.





"Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare și am dezbătut impactul fiecăreia, ținând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetățenii români. Ca prim-ministru, am în permanență acest lucru în atenție", scrie premierul pe pagina sa de socializare.







Liderul ALDE susține că apar informații "pe surse" conform cărora se taie fonduri de la investiţii, sănătate, educaţie, cultură, justiţie (instanţe judecătoreşti) şi se adaugă, în schimb, la bugetele serviciilor. Vosganian spune că ALDE nu este de acord cu asta și pledează pentru alocarea de fonduri cu prioritate la obiectivele de investiţii din infrastructura mare, precum şi la investiţiile în derulare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.







Vosganian a mai spus că trebuia să fie o ședință a Coaliției pe tema rectificării bugetare dar aceasta nu a mai avut loc.







Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat, în urmă cu o zi, la finalul ședinței de Guvern, că rectificarea bugetară este programată pentru a fi adoptată de Executiv la începutul săptămânii viitoare.







Reamintim că președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat în urmă cu câteva zile că există nemulțumiri în partid în legătură cu faptul că, la rectificarea bugetară, sumele pentru ministerele Educației, Sănătate și Transporturi, precum și cele pentru investiții au fost reduse.







"Aşteptăm ca ministrul de finanţe să prezinte măsuri pentru a rezolva problemele pe care le-am ridicat la precedenta discuţie. Dacă rectificarea bugetară rămâne în forma existentă acum, ALDE nu şi-o va asuma. O spunem pe un ton răspicat, dar politicos. Dacă nu se schimbă nimic până luni, trebuie să avem o ședință de urgență în coaliție să vedem ce este de făcut”, susține purtătorul de cuvânt al ALDE, într-un comunicat de presă.