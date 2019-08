Vlad Voiculescu, desemnat de PLUS candidat la Primăria București

„În urma centralizării rezultatelor votului pentru desemnarea candidatului PLUS la Primăria Municipiului București, Vlad Voiculescu a obținut 96,30% din voturile exprimate și este candidatul PLUS la Primăria Municipiului București”, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii.De asemenea, au fost aleși președinții de filiale, respectiv Diana Buzoianu (sectorr 1), Silviu Șerban (sector 2), Lucian Judele (sector 3), Simona Spătaru (sector 4), Iustin Roșca (sector 5) și Alin Stoica (sector 6).„Locuitorii Bucureștiului vor altceva. Acum. Mai bine de 40% dintre ei au spus asta foarte clar la alegerile din mai, acordând încrederea Alianței 2020 USR PLUS, spunând prin vot că este nevoie de altceva. (...)Voi candida pentru Primăria Municipiului București, după ce voi obține susținerea colegilor mei din cele două partide din Alianța 2020 USR PLUS și ca parte a unei echipe, pentru București, pentru fiecare sector și pentru fiecare localitate din Ilfov”, a declarat Vlad Voiculescu.