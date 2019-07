Băsescu: Trebuie o comisie MAI de verificare a competențelor angajaților. Cine nu știe carte să plece la spații verzi

„Trebuie ca ministrul să numească o comisie că nu poți aduce oameni de la Ministerul Culturii să evalueze sau de la Ministerul Apărării, trebuie să evalueze o comisie internă a MAI, dar una responsabilă în care să nu se regăsească doctori cu plagiate de la Academia Alexandru Ioan Cuza sau tot soiul de protejați ai sistemului din Interne, deci o comisie onestă, sunt destui polițiști valoroși care pot fi într-o comisie. O curățare de incompetență în primul rând pentru că aici nu a fost vorba de lipsă de mijloace, ci de lipsă de incompetență, sau spre exemplu incompetența nu a mers numai la necunoașterea legilor, uitați-vă că Ministerul de Interne, polițiștii plus trubadurii lor din televiziuni și astăzi revin cu ideea, dar noi am cerut poziția de la STS. Ori STS nu poate da poziție, el preia niște zone de la operatorul de telefonie, dar ei fac aceste afirmații când direcția de operațiuni speciale avea echipamentul care putea face determinarea exactă a adresei de la care a fost telefonul”, a afirmat Traian Băsescu, la Digi24, potrivit Mediafax.El a precizat că ar trebui verificați toți angajații MAI, inclusiv „pe cei angajați de pe stradă”.Fostul președinte a adăugat că dacă MAI nu își asumă „curățarea de incompetență”, atunci ar trebui să își asume costul dramei de la Caracal.„Ar trebui să vedem o reorganizare a sistemului, o reorganizare și o reverificare a tuturor salariaților. Este evident spre exemplu din episodul Caracal că oamenii sunt departe de a cunoaște elemente elementare din legi și nu știu Constituția, nu știu Codul de Procedură Penală, deci ce să discutăm? E clar că trebuie evaluați toți salariații și dați afară foarte mulți. (...) Dacă nu își asumă costul curățării de incompetență MAI atunci își asumă costul dramei de la Caracal”, a subliniat Băsescu.„Rămâi cu cei care au trecut prin școlile de poliție, școlile de subofițeri și școlile de ofițeri, cu ăștia o să rămâi în MAI. Dar cu ăștia luați de pe stradă și pregătiți intensiv să devină polițiști uitați – văd cât sunt de caraghioși când îi filmați, nici nu știu să pună cătușile la mâna unui infractor, darămite să știe și carte. Ori intervenția spre exemplu într-un domiciliu, perchizițiile la domiciliu este o situație frecventă și un polițist ar trebui să știe, nu trebuia să descopere acum care are în Constituție dreptul să intre noaptea”, a mai spus acesta.Despre demisia lui Nicolae Moga de la MAI, Traian Băsescu a afirmat că nu a vrut să își asume evoluțiile viitoare ale instituției: „Cred că nu a vrut să își asume evoluțiile viitoare în MAI și a preferat să plece la o viață liniștită decât să se înhame la reforma Ministerului de Interne pentru că acest episod nu mai lasă nici o altă variantă decât o reformare puternică a MAI”.