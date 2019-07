Tăriceanu: Unii din PSD mizează că șefia Senatului e atât de importantă că nu vom ieși din guvernare

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că unii social-democrat își fac niște socoteli greșite fiindcă mizează pe faptul că ar fi atât de importantă șefia Senatului pentru el și ALDE, încât partidul pe care îl conduce nu va ieși de la guvernare. Acesta a spus că „guvernarea nu e o profesie pentru ALDE”, scrie Mediafax.„I-am spus doamnei Dăncilă că o campanie electorală în care vor fi doi candidați din partea celor două partide ale coaliției va aduce alimentarea invariabilă a unor tensiuni la nivel local. Sunt foarte mulți președinți care nu sunt mulțumiți la noi cu colaborarea în coaliție. Nu i-a deranjat faptul că a pus PSD candidat propriu, ci proastă colaborare la nivel local i-a îndemnat pe unii dintre ei să spună – nu mai trebuie să stăm în continuare în coaliție, trebuie să mergem în opoziție”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, duminică seara, la Antena 3.El a adăugat că premierul Viorica Dăncilă își face socoteala că, în calitate de președinte al ALDE are o anumită responsabilitate, aceea ce a menține stabilitatea politică și aceea de a duce la bun sfârșit măsurile programului de guvernare.„Doamna Dăncilă face următoarea socoteală: știe că în calitate de președinte al partidului am o anumită responsabilitate, am și o anumită experiență și această responsabilitate a mea ține de două lucruri esențiale. Și anume, pe de o parte de necesitatea menținerii unei stabilități politice, deci evitarea declanșării unor crize și în al doilea rând de responsabilitatea celor care ne-au votat și care impune a ne duce totuși mandatul”, a explicat Tăriceanu.Liderul ALDE a mai spus că unii din PSD mizează pe niște lucruri greșite și dacă ei cred că partidul pe care îl conduce va merge 100% până la finalul mandatului coaliției, în condițiile în care sunt unele disfuncționalități, atunci se înșală.„Doamna Dăncilă nu, dar sunt unii de la PSD care își fac niște socoteli foarte greșite. Ei cred că funcția de președinte al Senatului e atât de importantă pentru mine și pentru ALDE încât nu vom ieși de la guvernare. Pot să vă spun un lucru – pentru noi guvernarea nu este o profesie, este o responsabilitate. Eu am avut această responsabilitiate ca prim-ministru și cred că această responsabilitate ți-o duci la bun sfârșit atâta timp cât mai am ceva ce poți să oferi, mai ai anumite obiecte fixate pe care vrei să le duci la bun sfârșit. Dar a se miza că noi vom merge 100% până la finele mandatului în această coaliție, în condițiile în care anumite disfuncționalită vor continua să se manifeste și la nivel central și la nivel local este o apreciere greșită”, a conchis Tăriceanu.​