Viktor Orban: Să nu se aştepte fraţii din secuime să reorganizez actorii politici din Transilvania

El a anunţat că, în urma unor declaraţii pe care le-a făcut în urmă cu şase ani, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, despre care spune că au fost interpretate şi traduse greşit, s-a iscat un scandal imens, în urma căruia i s-a retras distincţia Steaua României şi că procesul împotriva acestei decizii va avea loc pe 4 iunie 2020, la Bucureşti, în acea zi în care se marchează împlinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon.

"Desigur, premierul Ungariei are competenţele sale, are puterea sa şi din exercitarea acestei puteri pot exista consecinţe şi dincolo de graniţele Ungariei. De aceea, este important să vedem modul în care gândeşte Guvernul şi ce înţelege prin putere. (...) Eu am primit instrumente în acest sens ca să îi determin pe maghiari să acţioneze împreună. Dar, atunci când este pace, acţiunile comune nu pot fi impuse oamenilor. Deci, trebuie cumva să îi determinăm şi să îi convingem pe maghiari să participe la acţiunile comune, pentru că fiecare, şi individual, şi comunitatea, va avea de beneficiat. Eu nu pot folosi această putere de sus şi să o impun. Am instrumente, am modalităţi de convingere, am argumentele mele, dar nu pot să impun anumite lucruri. Deci, să nu se aştepte fraţii mei din secuime sau din Transilvania ca eu să fac ceva de la Budapesta şi să reorganizez actorii politici din Transilvania, de acolo. Dumneavoastră trebuie să faceţi acest lucru şi să luptaţi pentru acest lucru. Noi trebuie să ştiţi că dorim să existe o voinţă comună şi, dacă se va realiza sau se va manifesta, atunci noi o vom susţine", a afirmat Viktor Orban, potrivit traducerii oficiale.El a făcut aceste declaraţii răspunzând la o întrebare legată de implicarea sa în crearea unei solidarităţi în rândul forţelor politice maghiare din ţara noastră.Lipsa unei colaborări între partidele politice maghiare din Transilvania a fost criticată în termeni duri, sâmbătă, de fostul europarlamentar FIDESZ Laszlo Tokes, care a susţinut, printre altele, că UDMR, din cauza unor interese egoiste de partid, a renunţat la obţinerea drepturilor pentru comunitatea maghiară, cum ar fi autonomia sau drepturile lingvistice şi identitare.Acesta l-a ironizat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru cele peste 30.000 de voturi luate "în afara Carpaţilor" la alegerile europarlamentare, fapt care arată, în opinia sa, că trecerea pragului electoral şi interesul de partid contează mai mult decât interesele comunităţii maghiare.Potrivit acestuia, "betonarea" unui singur partid nu este o soluţie, ci este nevoie de o schimbare radicală pentru reprezentarea intereselor comunităţii maghiare din Transilvania, fiind nevoie de un pluralism politic sănătos şi nu de un monopol al unei organizaţii politice.Printre altele, Laszlo Tokes a mai spus că, la 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 şi în preajma marcării a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, "vedem continuarea politicii comuniste şi continuarea asediului asupra comunităţii maghiare, a statului pan-românesc şi pan-ortodox".