Dăncilă: Vom face două propuneri pentru funcția de comisar european - o propunere de femeie și una de bărbat

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că în următoarea perioadă va trimite către Bruxelles două propuneri de comisar european: o femeie și un bărbat. Dăncilă a precizat că nu s-a luat o decizie clară privind numele care vor fi propuse.





Președintele PSD a invocat faptul că presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a vorbit despre necesitatea unei egalității între comisarii bărbați și comisarii femei precizănd că ia în calcul varianta uni propuneri de comisar femeie.





"Vom face două propuneri: o propunere de comisar femeie și una de comisar bărbat și vom vedea după aceea cum decurg negocierile. Propunerile trebuie făcute în cel mai scurt timp. Am avut în acest sens o discuție și cu președintele Klaus Iohannis”, a declarat Dăncilă la Vaslui, într-o conferință de presă.







Întrebată de către jurnaliști dacă Luminița Odobescu este una dintre propunerile pentru comisarul european, președintele PSD a negat informația. "Nu am lansat niciun nume. Ceea ce a apărut în spațiul public nu este bazat pe un fundament real, nu că nu aș aprecia-o pe doamna Luminița Odobescu, o apreciez foarte mult. Este un om foarte implicat dar nu am discutat despre nicio persoană. Am avut-o o discuție despre portofoliile pe care România ar dori să le ocupe. Noi am spus că ne dorim ca România să ocupe un portofoliu legat de Transporturi, Energie, Mediu pentru că este foarte important portofoliul dincolo de persoană", a explicat premierul.







Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro că s-au discutat mai multe variante la Guvern. Printre numele vehiculate ca propuneri de comisar european au fost Dan Nica, Vasile Dîncu, Corina Crețu și Luminița Odobescu.