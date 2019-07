UDMR își va desemna candidatul la prezidențiale pe 28 august. Kelemen: Nu mă tentează să fiu eu neapărat

"Aşa cum din 1996 încoace de fiecare dată am avut candidat la alegerile prezidenţiale, vom avea şi în anul 2019. Atâta pot să vă spun în acest moment, că sigur va exista un candidat din partea noastră. Pe 28 august vom avea o şedinţă şi atunci vom lua decizia nominală, vom face nominalizarea", a afirmat Kelemen Hunor la RFI.El a menţionat că, imediat după alegerile europarlamentare, conducerea UDMR şi preşedinţii organizaţiilor teritoriale au decis că Uniunea va avea candidat şi urmează să stabilească cine va candida."Cel mai comod este să meargă liderul de partid, e cea mai simplă variantă, hai să spunem aşa, cu cele mai puţine complicaţii în interior, dar, după ce de două ori eu am fost, nu mă tentează în sensul că trebuie să fiu eu neapărat. Vom vedea ce spun şi colegii, dar este competiţia deschisă sau posibilitatea să se înscrie oricine doreşte până în 28 august există, nu am stabilit înainte şi nu vom stabili înainte de 28", a spus liderul UDMR, întrebat dacă îl tentează să candideze.El a mai afirmat că UDMR a avut permanent un discurs responsabil, şi nu radical, subliniind, însă, că atunci când sunt chestiuni care trebuie spuse tranşant, nu este de acord să se "ascundă după degete"."Discursul nostru este un discurs constant de aproape 30 de ani, discurs care permanent a fost un discurs responsabil şi faţă de comunitatea noastră, şi faţă de România. Deci, eu nu cred că UDMR are un discurs mai radical. Sigur, când sunt chestiuni care trebuie spuse tranşant, vom spune tranşant. Eu nu sunt de acord că trebuie să mă ascund după degete şi permanent trebuie să formulez mesajele extrem-extrem de diplomatic", a adăugat Kelemen Hunor, întrebat dacă discursul politic al formaţiunii a devenit mai radical în ultimii ani.