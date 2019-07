Dăncilă, Digi 24: Nu exclud varianta cooptării la guvernare a Pro România / Nu am discutat cu Victor Ponta despre asta

„Nu am avut o discuție cu Victor Ponta despre a intra la guvernare, nu am avut o negociere. Nu am luat o decizie privind intrarea la guvernare. Mi-aș dori ca ProRomânia, PNȚCD, Partidul Ecologiștilor, sindicatelor, mi-ar plăcea să facem un bloc în perspectiva prezidențialelor. Nu exclud această variantă ( a cooptării la guvernare - n.r.), nu am discutat-o cu colegii”, a declarat Viorica Dăncilă, la Digi 24, precizând că o decizie va fi luată în CEx, dacă va fi cazul.Până atunci însă Viorica Dăncilă susține că „guvernarea nu este în pericol” iar Coaliția cu ALDE „merge mai departe”. Asta chiar și în condițiile în care astăzi a fost ținta atacurilor lui Călin Popescu Tăriceanu care a anticipat un gripaj în Coaliție, miniștrii ALDE amenințând că nu votează rectificarea.„​Am văzut că atât Tăriceanu, cât și alți lideri ai ALDE vor continuarea guvernării. (...) Eu cred că guvernarea nu e în pericol și coaliția va merge mai departe. Din punct de vedere al prezidențialelor, fiecare partid va avea propria opinie”, a spus Dăncilă.Premierul a precizat că a avut o discuție cu Tăriceanu despre un candidat unic PSD-ALDE la prezidențiale, dar „după europarlamentare când rezultatele au fost mult sub așteptări, fiecare dintre noi vrem să vedem care este scorul nostru, cum putem să ne mobilizăm”.