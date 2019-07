Deputatul PNL Gigel Știrbu, atac la Stelian Ion: Fostul avocat al lui Mazăre emite judecăți de valoare la adresa președintelui. Nu mai există limite ale bunului simț atunci când devii persoană publică

"Am văzut astăzi cu surprindere, trebuie să recunosc, că fostul avocat al lui Radu Mazăre emite judecăți de valoare la adresa președintelui României vizavi de atribuțiile constituționale pe care domnia sa le are. Se pare că nu mai există limite ale bunului simț atunci când devii persoană publică, dar mai bine domnul Stelian Ion ar monitoriza contractele cu statul ale colegilor domniei sale, care se pare că sunt destul de consistente din punct de vedere valoric! Zic si eu!”, spune deputatul PNL Gigel Știrbu, într-un comunicat de presă citat de Digi 24.Viceliderul grupului USR din Camera Deputaților, Stelian Ion, critică decizia președintelui de a accepta noii miniștri de la Externe și Interne, Ramona Mănescu și Nicolae Moga, comentând că acestea sunt dezonorante pentru șeful statului. Deputatul USR spune că noul ministru al Internelor este omul lui Radu Mazăre, fiind părtaș la jefuirea bugetului Constanței, în timp ce Mănescu nu-și poate justifica averea.Potrivit constanta.ro , Stelian Ion a fost avocatul lui Radu Mazăre în trei dosare, în 2006.”La acuzația de ipocrizie, falsitate, fățărnicie față de faptul că, deși l-am reprezentat pe Radu Mazăre în 2006 în 3 dosare, am ajuns să îl critic în mod public, vă răspund simplu: nu e nicio ipocrizie. (...) Eu nu am fost nici apropiat al lui Mazăre, nici părtaș la acțiunile sale prin care patrimoniul Constanței a ajuns în mâinile camarilei sale, nici complice îmbogățit de Mazăre”, declara Stelian Ion, pentru constanta.ro, în aprilie 2018.Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele prin care ia act de demisia lui Carmen Dan de la Ministerul Afacerilor Interne și înlocuirea acesteia cu Nicolae Moga. De asemenea, președintele a dat undă verde revocării lui Teodor Meleșcanu din funcția de ministru de externe și a semnat decretul numirii Ramonei Mănescu. Noii miniștri au depus jurământul în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. De asemenea, șeful statului a semnat decretul prin care se numește în funcția de membru al Guvernului Mihai Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.