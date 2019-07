Contre între Stănescu și Dăncilă din cauza relației cu Dragnea. „Nu eu luam deciziile în partid, eu eram izolată la Guvern. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la tv”

Liderul PSD Olt, Paul Stănescu, și liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, au fost singurii care au votat în CEx împotriva desemnării Vioricăi Dăncilă drept candidat PSD la alegerile prezidențiale.





De altfel, Dăncilă a anunțat la finalul CEx că social-democrații care vor critica în spațiul public partidul sau pe ea, în calitate de candidat PSD la prezidențiale, vor fi sancționați, susținând că "orice pas greșit va fi decontat de partid".Viorica Dăncilă a fost întrebată la finalul Comitetului Executiv al PSD despre reproșurile ce i-au fost aduse în cadrul ședinței partidului, mai exact cele ale lui Paul Stănescu, care a votat împotriva desemnării sale drept candidat la prezidențiale, susținând că ea este detestată de români pentru că este asociată cu Liviu Dragnea.„A fost opinia domnului Paul Stănescu, nu vreau să o comentez, i-am răspuns la aceste lucruri în interiorul forului statutar și cred că, după ce i-am răspuns, și Paul Stănescu a realizat anumite lucruri și aceste răspunsuri ar trebui să îl îndepărteze de această opinie pe care a avut-o în Comitetul Executiv Național”, a răspuns Viorica Dăncilă.„Da, cred că am șanse, și cred că am șanșe și în fața președintelui Klaus Iohannis, pentru că întotdeauna am demonstrat că pot fi și premierul tuturor românilor, deci pot fi președintele tuturor românilor. (...) Dacă am fost primul premier femeie, primul președinte de partid femeie, primul președinte femeie care a condus presedinția Consiliului UE, cred că cetățenii pot avea încredere că este timpul unui președinte al României femeie”, a susținut apoi Dăncilă.Șefa PSD a fost întrebată și despre reproșurile aduse de ea însăși în ședință, și anume că a fost ținută izolată la Palatul Victoria și nu a avut voie să facă nimic, având interzis chiar și să vorbească cu colegii. De ce ați acceptat? - a fost întrebată Dăncilă.„Aceste explicații le-am dat în forul statutar. Nu vreau să mă raportez la trecut, pentru mine important este prezentul. Am învățat din greșelile trecutului, dar cred că nu ne ajută dacă aducem în prim-plan lucrurile plăcute sau mai puțin plăcute”, a răspuns ea. Digi24.ro a relatat că, în ședința CEx, între Paul Stănescu și Viorica Dăncilă a existat un schimb tensionat de replici, Stănescu spunând că nu crede în șansele șefei PSD de a intra în turul doi al prezidențialelor. În replică, Dăncilă a reproșat că ea a fost izolată la Guvern și să nu fie acuzată de apropierea de Liviu Dragnea, pentru că „nu eu am luat deciziile în partid”.„Am dovezi despre relația mea cu Dragnea, dar credeți că e bine să ies public? Nu, pentru că nu am să vorbesc de rău un fost președinte. Am fost izolată șase luni în Guvern. Nu am avut voie să fac nimic. Nu mă acuzați că am fost apropiată de Dragnea, pentru că nu eu am luat deciziile în partid. Eu eram izolată și aveam interzis să vorbesc cu colegii. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la tv”, a afirmat Viorica Dăncilă, potrivit unor stenograme difuzate de Digi24.ro:Am greșit că am votat un candidat. Nu mai putem negocia. E foarte importantă forța de negociere cu ALDE și Pro România. Toți de la ALDE au spus că dacă mergem separat ies de la guvernare. Eu cred că nu mai avem majoritate în Parlament. Ponta vrea un dezastru de la noi pentru că e în beneficiul lui. Ponta își va juca rolul. Uitați că e posibil să mai plece și alții de la noi și noi spunem că îi vrem la guvernare. PSD a pierdut alegeri prezidențiale cu Adrian Năstase și Victor Ponta, care candidau din poziția de președinte, și atunci ne puneam problema să câștigăm, nu să intrăm în turul al doilea. Important pentru noi e partidul, nu persoanele, și că ne spune doamna Dăncilă că își dă demisia dacă pierde. Să ne răspundeți la întrebarea cu cine facem majoritate în Parlament ca să rămânem la guvernare.Pe mine mă interesează să câștigăm alegerile, acest partid să se ridice. Eu nu am vrut funcția de premier. Am fost izolată la Palatul Victoria. M-am dus în teritoriu cu Eugen Teodorovici și Liviu Dragnea, cu Codrin Ștefănescu, le-au dat ordin primarilor să nu mai vorbească cu noi. S-a vorbit în ședință despre ieșirea de la guvernare, dar ce vrem? Vrem ca acest partid să se ridice? Voi ajuta fiecare coleg care are nevoie de sprijin. Avem nevoie de o majoritate parlamentară și vreau să fie cât mai solidă. Partidul acesta nu poate fi șantajat că se supără unul și își ia jucăriile cum a facut Șerban Nicolae. Ponta avea 31% când a plecat în campanie și Iohannis avea 15%. Cine a câștigat? Iohannis! Depinde doar de noi. Spui, Paul, că sondajele... Dar uite cum stătea Iohannis. În momentul în care spui că comanda partidului e în altă parte creezi prejudicii. În momentul în care spui că comanda partidului e în altă parte îmi rănești un sentiment.Aici putem spune orice, dar dacă ieșim în afara partidului și atacăm partidul și președintele nu e ok. Ce vrei mai mult? Încercăm să ne ridicăm. Am pornit de la o situație dificilă. Ne-am omorât noi între noi cu orgoliile noastre în perioada asta. Eu sper ca pentru partid să te implici în această campanie. 