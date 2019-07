Ponta, după ce s-a întâlnit cu Dăncilă și Tăriceanu: ”Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice”

Citește și Viorica Dăncilă, întâlnire cu Tăriceanu și Ponta pentru a le cere să sprijine prezidențiabilul PSD

Întâlnirea vine cu o zi înainte ca șefii PSD să hotărască cine va fi candidatul partidului la prezidențiale. ”Îmi doresc o coaliție a celor trei partide pentru a susține candidatul la prezidențiale”, a anunțat vineri, Viorica Dăncilă, aflată într-un turneu prin țară, pentru a lua pulsul filialelor cu privire la o posibilă candidatură a sa la prezidențiale.Victor Ponta spune că, în întâlnirea cu Dăncilă și Tăriceanu ”a insistat doar pe obiectivul principal al ProRomânia - o schimbare radicală față de tot ceea ce s-a întâmplat din ianuarie 2017 și până în 27 Mai 2019: asigurarea unei guvernări eficiente și a unor reforme adevarate în domeniul administrației publice, al economiei și finanțelor, educație, sănătate, mediu samd.””Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice (asemenea decizii pot fi luate doar de către Echipa ProRomania) așa cum am făcut și atunci când am discutat cu liderii Opoziției sau cu Președintele Iohannis am dat dovadă de dorință de dialog - dar am prezentat și susținut punctele de vedere ale ProRomania și interesele sociale și economice pe care noi le reprezentăm. Suntem ProRomania- și ținem (doar) cu România”, mai scrie Ponta pe Facebook.