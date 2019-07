Fifor, în campania PSD pentru prezidențiale, atac la liderul USR: S-ar putea să constatăm că Dan Barna nu este decât un foarte vechi jucător cu contracte pe bani publici

Purtătorul de cuvânt al PSD îl atacă duminică pe Dan Barna, validat drept candidat la prezidențiale din partea Alianței USR-PLUS, scriind pe Facebook că ”s-ar putea să constatăm” că acesta ”nu este decât un foarte vechi jucător cu contracte pe bani publici”, ”care luptă acum pentru protejarea intereselor proprii și ale celor care vor sa readucă în România, Guvernul și Premierul "0”, referindu-se la guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș.

”La finalul negocierilor dintre liderii Alianței Lozincilor USR - PLUS, am aflat ca Dan Barna a făcut alianța cu PLUS, așa, “ca un pariu cu România”. Interesantă raportare la soarta propriei țări. Mai mult, Barna ne oferă, din nou, “marea șansa” de a-l mai avea încă o data premier pe făuritorul Guvernului "0" în România, domnul Dacian Cioloș, cel care “îndreptățit” de rezultatele 0 pe linie, își permite să dea lecții singurei guvernări responsabile și performante, guvernarea PSD - ALDE”, a scris Fifor pe Facebook.