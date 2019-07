PSD în cursa pentru prezidențiale: Dăncilă o acuză pe Firea că lansează atacuri la adresa ei pentru că e interesată de propria imagine, nu de soarta partidului

”Nu am să fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider că ceea ce avem de discutat trebuie să se facă în forurile statutare ale partidului, pentru că dacă vrei cu adevărat ca acest partid să obțină rezultate bune, trebuie să ai discuții cu colegii tăi în interiorul Biroului Permanent Național, în interiorul Comitetului Executiv Național. Atunci când ieși în spațiul public și îți ataci colegii sau președintele partidului, acest lucru se face doar pentru imagine și nu pentru că vrei într-adevăr să obții rezultat pentru partid. O să răspund tuturor acestor acuzații în cadrul Comitetului Executiv Național, așa cum cer fiecărui membru de partid, așa voi proceda și eu”, a spus Dăncilă, la Ploiești, potrivit Mediafax.Gabriela Firea a declarat că intră în competiția pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg în „direcția bună” pentru PSD.”Am spus trei ani că nu candidez pentru că PSD avea candidat - domnul Dragnea. Și chiar nu aveam intenție să intru într-o competiție internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câștige toate bătăliile interne așa cum se vede că si doamna premier are aceleași instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câștiga orice bătălie. E greu să lupți cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiție - candidat la candidatură - pentru că văd că lucrurile nu merg în direcția bună și pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidențialele, ci și localele și parlamentarele. Și nu am vrut să fiu în situația când colegii îmi spuneau că sunt vanitoasă și mențin procentul de credibilitate din țară doar petru mine pentru la anul, la locale, și că nu sunt om de echipă”, a spus Gabriela Firea la România TV.