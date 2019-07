Dăncilă a făcut lista scurtă a posturilor pentru negocierile de la Bruxelles: Am putea să solicităm încă o dată portofoliul Dezvoltării Regionale în Comisia Europeană

"Nu am dus până la final mandatul pe politici regionale, deci am putea să solicităm încă o dată acest portofoliu deosebit de important. Deci nu am încercat să mai am o nouă discuție. Am luat act de acest lucru și, binențeles, pe urmă încep negocierile pentru noul comisar, noul portofoliu. Eu cred că trebuie să luptăm pentru un portofoliu important, să nu repetăm greșeala pe care am făcut-o atunci când am preluat președinția rotativă pentru că tot am vorbit de aspect și să spunem că nu avem încredere că vom obține un potofoliu important. Eu cred că trebuie să facem toate demersurile și să obținem un portofoliu important. Cred că pentru România un portofoliu precum Energia, Transporturile, Mediul ar însemna foarte mult", a declarat Viorica Dăncilă, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3.

Premierul a precizat că în actuala configurație a conducerii instituțiilor europene, nu prea sunt reprezentate statele din Europa Centrală și Europa de Est.

"Cred că ar fi un act de normalitate măcar pentru Europa Centrală și Europa de Est să avem portofolii mult mai puternice", a completat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă România se gîndește la o funcție de vicepreședinte, Viorica Dăncilă a precizat că va încerca să negocieze tot ce e posibil pentru România.

"Modul în care am gestionat președinția Consiliului Uniunii Europene ne dă acest drept. Am arătat că suntem capabili, că putem să facem performanță și sunt convinsă că puteam face performanță pe un portofoliu important la nivel european. Nu am discutat despre un nume de comisar. Am înțeles că există dorință de a avea egalitate de șanse și că ar fi de preferat cu un comisar femeie pentru că am obține un portofoliu mult mai important. Trebuie să urmărim de aproape tot ce se întâmplă în perioada următoare și să începem negocierile atât din punct de vedere al primului-ministru, dar și din punct de vedere al președintelui pentru că știm că în Consiliul European România este reprezentată de președinte", a mai spus Viorica Dăncilă.

Audierea de joi lui Ioan Mircea Pașcu în Conferința Președinților de Comisii Parlamentare, dar și ședința au fost amânate. Următoarea sesiune plenară a Parlamentului European se va desfășura pe 16 septembrie, prin urmare este probabil ca validarea lui Ioan Mircea Pașcu, propus comisar european interimar din partea României, să nu mai aibă loc până în septembrie, au explicat sursele citate.

Sursa: Mediafax