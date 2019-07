Șeful CJ Ilfov: Unui cercetător străin venit în județ i s-a făcut rău, ambulanța a venit după 30 minute / E nevoie de o suplimentare a personalului

"Unui cercetător străin venit să lucreze în Ilfov i s-a făcut rău, săptămânile trecute. Ambulanța a venit după jumătate de oră. Într-o țară în care percepția contează mai mult decât explicațiile, cu asta rămâne străinul din experiența prin care a trecut. Cine mai ascultă explicațiile? Realitatea este că personalul de pe ambulanță, deși are toată bunăvoința, este INSUFICIENT. Și asta se reflectă în calitatea serviciilor oferite și poate chiar și în numărul de VIEȚI SALVATE. Ambulanța București-Ilfov are nevoie de suplimentarea personalului, ca să poată face față tuturor solicitărilor", a scris, pe Facebook, Marian Petrache.Președintele Consiliului Județean Ilfov arată că Serviciul de Ambulanță București -Ilfov a primit de la Ministerul Sănătății puțin peste 100 de posturi, dar problema rămâne."Numărul de medici se calculează la suta de mii de locuitori. Asistentele și ambulanțierii se raportează la numărul mașinilor de salvare. Dacă luăm în calcul și cele 106 mașini primite, reiese ca deficitul de personal se mărește. Ilfovul are în acte 437.192 de locuitori, potrivit celor mai recente date ale Institutului de Statistică. Dacă îi luăm în calcul și pe cei care locuiesc la noi, dar muncesc în București, se fac 600.000. Dacă îi socotim și pe cei care tranzitează județul, din alte părți, spre București, se fac 700.000 de locuitori, poate chiar mai mult.Dacă un om vine din Satu Mare, la București și i se face rău în Ilfov, nu aici trebuie să îi oferim servicii medicale? Avem nevoie de ambulanțe și pentru asemenea cazuri. Avem nevoie și de mai mulți polițiști, jandarmi, pentru ca oamenii să fie în siguranță și să nu mai raporteze, de exemplu, atâtea spargeri. Avem nevoie și de mai mulți pompieri, pentru situațiile de urgență și de mai mulți profesori și educatori pentru unitățile de învățământ pe care le construim sau pe care le modernizăm și le extindem", potrivit sursei citate.Petrache precizează că marea problemă este că personalul este raportat la numărul de locuitori din acte și că, de fapt, dimensionarea personalului trebuie raportată la situația reală. "Autoritățile trebuie să țină cont de numărul real de cetățeni din Ilfov. Își pot face o imagine în funcție de numărul de locuințe din județ și de tranzitul rutier", conchide președintele Consiliului Județean Ilfov.