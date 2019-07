Primele reacții, după ce Ursula von der Leyen a primit votul de încredere al PE. Iohannis: Aștept cu nerăbdare o cooperare strânsă / Orban: Pentru noi e o victorie

Președintele Klaus Iohannis a felicitat-o, într-un mesaj pe Twitter, pe Ursula von der Leyen pentru obținerea funcției de președinte al Comisiei Europene, subliniind că așteaptă cu nerăbdare o strânsă colaborare pentru o ”Europă mai puternică”. Totodată, Ludovic Orban a declarat că alegerea acesteai în Parlamentul Eruopean este o victorie, precizând că acum PNL va putea avea o relație de parteneriat cu aceasta pentru a susține interesele României.

I congratulate @vonderleyen on her election as @EU_Commission President. Looking forward to a close cooperation for a stronger Europe!