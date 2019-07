LIVETEXT Carmen Dan și-a dat demisia din funcția de ministru de Interne: „Nu am ce să-mi reproșez” / Reacția premierului Dăncilă / CEx-ul PSD decide cine mai pleacă din Guvern

„Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister. Mi-am depus mandatul. Plec cu fruntea sus (...) Nu am ce să-mi reproșez”, a declarat Carmen Dan.Ea a comentat că nemulțumirile în ceea ce o privește sunt politice, nu de performanță, invocând „presiunea străzii”.„Înțeleg că nu intră în discuție niciun criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează”, a comentat ministrul.Carmen Dan era unul dintre miniștrii pe care Viorica Dăncilă îi voia remaniați. În locul său este pregătit senatorul Nicolae Moga. De altfel, Dan i-a urat succes acestuia.Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat surprinsă de reproșurile lui Carmen Dan cum că partidul ar fi cedat presiunilor președintelui Iohannis.„Doamna Carmen Dan cred că e dezinformată dacă a făcut această informație. PSD nu a cedat niciodată presiunilor președintelui. Eu cred că unii membri ai partidului nostru nu au învățat nimic”, a spus Viorica Dăncilă.Opt ministere ar putea avea șefi noi, pe lista remaniabililor pe care Viorica Dăncilă o discută astăzi cu social-democrații aflându-se Carmen Dan, de la Interne, și Teodor Meleșcanu, de la Externe. În cazul acestuia din urmă, șeful său de partid, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat oficial că va pleca de la Palatul Victoria.Pe lista extinsă,vehiculată inițial în partid au fost, de asemenea, miniștrii Ecaterina Andronescu (Educație), Bogdan Trif (Turism), Bogdan Matei (Tineret și Sport), Ioan Deneș (Ape și Păduri), Răzvan Cuc (Transporturi), Petre Daea (Agricultură) și Daniel Suciu (Dezvoltare), însă rămâne de văzut ce decizie va lua Dăncilă în privința lor.