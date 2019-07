Viorica Dăncilă, după discuții cu filialele: Majoritatea și-au dorit un candidat din interiorul partidului

Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, prezentă în Teleorman, unde a participat la conferința extraordinară de alegeri a organizației județene a PSD, că după discuțiile pe care le-a avut în mai multe filiale, marea majoritate își doresc un candidat din interiorul partidului la alegerile prezidențiale din acest an, transmite Mediafax.„Este foarte important ca organizațiile să susțină candidatul, pentru că trebuie să avem județe care se implică. E important să aibă susținerea organizațiilor pentru că pot să solicit filialelor județene un anumit procent pentru PSD. În localitățile în care am participat, marea majoritate și-au dorit un candidat din interiorul partidului”, a spus Viorica Dăncilă.Președintele PSD a mai spus că dacă se va decide în cadrul partidului că ea este cea mai bună soluție pentru prezidențiale nu va face un pas înapoi.„Dacă în cadrul partidului se va considera că aceasta e soluția cea mai bună, nu o să fac un pas în spate, dar dacă va exista un alt candidat care să stea bine în sondaje îl voi susține cu toată forța mea de premier și președinte de partid”, a mai declarat Dăncilă.Întrebată dacă a vorbit cu Gabriela Firea despre o posibilă candidatură a acesteia, Viorica Dăncilă a precizat: „Nu am discutat cu Gabriela Firea despre această candidatură pentru că nu mi-a spus de intenție. Am vorbit cu ea și i-am urat la mulți ani”.