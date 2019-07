Dacian Cioloș: Prezidențiabilul PLUS, ales prin vot electronic, în perioada 22-27 iulie

Dacian Cioloș a anunțat, la finalul Consiliului Național al PLUS, că a fost decis ca prezidențiabilul partidului să fie ales prin vot electronic de către toți membrii formațiunii, în perioada 22-27 iulie. Ulterior vor fi negocieri cu USR pentru a decide candidatul Alianței la prezidențiale, relatează Mediafax.

„Legat de organizarea PLUS, suntem în plin proces de organizare a partidului în teritoriu. Săptămâna aceasta se încheie prima etapă a constituirii organizațiilor locale ale partidului. Obiectivul nostru e să finalizăm acest proces până la începutul lunii august. În felul acesta vom pregăti Convenția Națională a PLUS care va avea loc la începutul lunii decembrie. Acum finalizăm acest proces, încât să ne pregătim pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Legat de alianța cu USR eu sunt convins că vom încheia negocierile în cel mai scurt timp. Nu negociem posturi, așa cum lasă unii să se înțeleagă, nu există un blocaj, ci căutăm cele mai bune soluții pentru ca alinața să constituie o alternativă politică. Atât PLUS, cât și USR sunt membri ai familiei politice Reînnoim Europa. Vă promit că vom reînnoi și România”, a afirmat Dacian Cioloș, într-o conferință de presă susținută sâmbătă la finalul ședinței Consiliului Național al PLUS.

El a adăugat că tot prin vot electronic toți membrii PLUS vor alege și candidatul formațiunii la funcția de primar general al Capitalei.

„Am declanșat procedura de selecție a candidatului partidului pentru președinția României și a candidatului la Primăria Generală. Noi am decis să alegem prin vot direct al tuturor membrilor. De aceea va dura două săptămâni. Cei care doresc să candideze se pot înscrie în perioada următoare. De pe 22 și până pe 27 iulie vom avea vot deschis, electronic, pentru candidații la președinția României și a celui la Primăria Generală a Capitalei”, a explicat Cioloș.

Liderul PLUS a reamintit că va fi un tandem al Alianței președinte-premier, la alegerile prezidențiale.

„USR a decis să aleagă prin Congres, noi am decis s-o facem prin votul tuturor membrilor, apoi vom decide care candidat va fi susținut la poziția de președinte al României și care va fi susținut pentru funcția de premier. Am decis să mergem în tandem, pentru că obiectivul nostru este să câștigăm și să schimbăm România. Adversarul nostru politic e guvernarea PSD-ALDE. Ca fost premier al României îmi dau seama de catastrofa spre care se îndreaptă România cu această guvernare. Noi vom pregăti un program politic ca să putem spune ce avem de făcut când vom ajunge la guvernare”, a completat Dacian Cioloș.

Întrebat ce ar prefera, premier sau președinte, liderul PLUS a spus că este pregătit pentru ambele funcții, dacă va fi nevoie.

„Eu sunt pregătit să asum ambele funcții, dacă va fi nevoie. Îmi voi depune și eu candidatura în acest proces și vom vedea care va fi decizia partidului și apoi care va fi decizia în Alianță. Depun candidatura pentru președinție și în cadrul Alianței vom decide care candidat va fi susținut pentru poziția de președinte și care pentru cea de premier”, a conchis Dacian Cioloș.

Consiliul Național al PLUS a avut loc sâmbătă, simultan cu Congresul USR în care partidul condus de Dan Barna își alege prezidențiabilul. La ora transmiterii știrii, Congresul USR este în desfășurare.

În competiția internă a formațiunii pentru alegerile prezidențiale sunt înscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu.