Congresul USR ca o cronică de film: Pe ritmuri de Game of Thrones, Dan Barna face trimiteri la Matrix și Star Trek

După ce Congresul USR a început pe muzica din Game of Thrones, liderul Dan Barna și-a susținut candidatura la prezidențiale în fața colegilor prin trimiteri la Matrix și Star Trek.

Barna le-a spus colegilor prezenți la Congres că USR este „Games of Thrones ca viziune”, dar ca energie este „Star Trek-ul României”.

„După toate lucrurile pe care am reușit să le facem împreună în ultimii 3 ani, sunt sigur că avem o șansă reală ca USR PLUS să dea Președintele. Și știu că aveți curajul să intrăm în această competiție. Știu că avem voința să mergem până la capăt pe acest drum. Suntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul României. Vă cer doar să aveți încredere în mine că vă pot reprezenta cu succes și în calitate de candidat la Președinția României”, a afirmat Dan Barna, la Congresul de sâmbătă în care USR are candidatul la prezidențiale, potrivit Mediafax.

Nu sunt singurele trimiteri la filme făcute de Barna în timpul Congresului. Liderul USR a făcut referiri și la filmul „Matrix”, precizând că după ce a fost în guvernul tehnocrat nu a mai putut reveni la viața sa obișnuită, cea de antreprenor.

„După jumătate de an în acest guvern tehnocrat mi-am dat seama că nu mă mai pot întoarce la viața mea dinainte. Cred că știți cu toții secvența aceea din Matrix, în care în partea aceea de început Neo primește două pastile, una roșie și una albastră, și i se spune «dacă iei pastila roșie te vei întoarce la viața ta obișnuită și vei vedea lucrurile așa cum le vedeai dintotdeauna. Dacă vei lua pastila albastră vei vedea realitatea așa cum este ea». La fel a fost și pentru mine. Am acceptat acea provocare și am intrat în USR. În 2016 am devenit deputat de Sibiu în Camera Deputaților, iar în 2017 voi m-ați ales președintele partidului. De atunci și până astăzi am crescut”, a conchis Dan Barna.