Congres pentru alegerea președintelui USR, pe 14 septembrie. Dan Barna: Aș dori să continui mandatul

„În această toamnă, în 14 septembrie, vom avea Congresul pentru alegerea conducerii partidului. A expirat mandatul de doi ani pe care actualul Birou Național și eu îl avem. Vom avea alegeri și pentru acea alegere, președintele în opinia mea, asta o să le propun colegilor la Congres (sâmbătă - n.r.), ar trebui ales chiar de către toți membrii partidului, pentru a avea o legitimitate firească și specifică mecanismelor democratice pe care le avem în USR”, a declarat Dan Barna, vineri seară, într-o emisiune la Digi 24.Întrebat dacă va mai candida și la șefia USR, dacă va fi desemnat candidatul partidului la prezidențiale, Dan Barna a răspuns: „Da, aș dori să continui mandatul pe care îl am în prezent, pentru că e o construcție importantă în care cred foarte mult. Spuneam că atunci când am fost ales am zis că vreau să transform USR într-un partid care să conteze pe termen lung în România. Partidul avea 40 de filiale și 1.500 de membri, acum avem aproape 500 de filiale, aproape 15.000 de membri și avem un drum pe care m-am angajat alături de colegii mei din Biroul Național și pe care aș vrea să îl duc mai departe”.Liderul USR a adăugat că „partidul va avea cu siguranță un alt președinte”, dacă el va fi ales la Cotroceni.Chestionat dacă acesta este un risc pe care și-l asumă, Barna a replicat: „Face parte din jocul politic”.În competiție sunt înscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu. În aceeași zi se va întruni și Consiliul Național al PLUS.