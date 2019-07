UPDATE Fifor: Congresul PSD pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale va avea loc pe 3 august

Întrebat despre posibilitatea ca actualul preşedinte executiv al PSD, ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, să fie candidatul PSD pentru prezidenţiale, Mihai Fifor a răspuns că numele candidatului pe care îl vor susţine social-democraţii pentru prezidenţiale se va cunoaşte public în 3 august, când va avea loc congresul de desemnare.Ei urmează să fie incluşi în sondaje, iar candidatul la alegerile prezidenţiale va fi votat de un congres PSD care va avea loc la sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august, a adăugat Dăncilă."Pe această listă (a candidaţilor la prezidenţiale - n.r.) sunt şi domnul Teodorovici şi Mihai Fifor, pe această listă sunt toţi colegii care şi-au exprimat dorinţa de a candida, inclusiv Şerban Nicolae, inclusiv doamna Ecaterina Andronescu. Pe toţi colegii care au venit şi au spus „vrem să candidăm pentru alegerile prezidenţiale” i-am pus în acest sondaj, pentru că mi se pare corect să le dau o şansă tuturor colegilor care vor acest lucru. Deci, nu am omis pe nimeni din aceste liste dintre cei care au venit şi au spus că vor să candideze. Pe lângă această listă, am făcut şi o listă cu liderii formaţiunilor politice, pentru că e normal să facem această măsurătoare", a Dăncilă.Ea a adăugat că există discuţii constante în coaliţie, axate pe agenda de guvernare, dar şi pe tema acţiunilor din perioada următoare."În sondajul de opinie este şi domnul Tăriceanu. Am pus şi un candidat independent, fără a da nume, să vedem care este soluţia cea mai bună. Bineînţeles că, pe lângă rezultatul pe care îl vom vedea în aceste sondaje, e important ce-şi doresc şi organizaţiile judeţene - dacă îşi doresc o candidatură comună, dacă îşi doresc un candidat al PSD. Am spus că vreau să schimb modul de lucru în partid şi vreau să avem consultări pe orice subiect care este de interes. Vom avea un nou congres la sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august unde vom vota candidatul nostru pentru prezidenţiale. Sperăm să fie şi candidatul câştigător", a mai spus Viorica Dăncilă.