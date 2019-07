​VIDEO Ramona Ioana Bruynseels și-a lansat candidatura la prezidențiale: România nouă s-a trezit!

"România nouă s-a trezit! (...) Chiar dacă unii nu au înțeles, nu mai există categorii mereu privilegite, caste de neatins, nu mai există partide mereu sigure pe victorie. Cei care au câștigat ieri pierd mâine votul, dacă nu realizează că nu au primit un cec în alb. Vedetele de azi pot ajunge necunoscuții zilei de mâine", a afirmat Ramona Ioana Bruynseels.













Conform Mediafax, Ramona Ioana Bruynseels este absolventă a Universității Harvard, Școala de Guvern John F Kennedy, specializarea Management în Administrație Publică.