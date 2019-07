Ioan Mircea Pașcu: Nu există nicio listă neagră în PSD. Codrin Ștefănescu este un traseist înrăit și un exponent al unor interese potrivnice partidului

Pașcu îl acuză pe Ștefănescu de faptul că a subminat delegația PSD în Parlamentul European.”Dar ordinele (și, poate, și mai mult) pentru slăbirea conștientă a delegației PSD la Parlamentul European, astfel ca vocile recunoscute în favoarea României să dispară, iar initiativa delegației romane in ansamblul ei, sa treacă de la PSD la PNL și USR, de unde veneau, dle Stefanescu? Faceau cumva parte din politica dumitale și a lui Dragnea de a ... “întări” PSD-ul? PS. Așa-zisa lista “neagră” de care faci dta caz nu exista! Cel mult, se poate spune ca ar putea fi pur și simplu lista organizațiilor județene, cu rezultatele obținute la europarlamentare, sub directa dtale conducere! Și e publică!”, a transmis el pe Facebook.Fostul eurodeputat mai spune că nu are niciun fel de ”frustrări pentru că nu a mai prins un nou mandat în forul european.”Nu am frustrări și nu sunt nici instrumentul cuiva. De ce le-aș avea și aș fi, când situația în care ai adus dta partidul este clară pentru toată lumea, iar criticile sunt mai mult decât îndreptățite? În ce ma privește, lucrurile au evoluat, mă aflu într-o noua postură, însă sunt mâhnit că acest partid - la a cărui înființare, spre deosebire de dta, eu am contribuit efectiv - a putut sa încape pe mâna unui traseist “înrăit” ca dta, exponent al unor interese exterioare, potrivnice partidului, pus exclusiv pe învârteli aducătoare de câștig personal', scrie Ioan Mircea Pașcu, pe Facebook.Pașcu îl îndeamnă să își facă o analiză autocritică a rezultatului atât de slab la alegerile de care s-a ocupat. ”În încheiere, îți spun că (...) continui să aștept din partea dtale, ca toată lumea, o analiză autocritica a rezultatului atât de slab la alegerile de care te-ai ocupat nemijlocit ...", mai scrie fostul europarlamentar.