PNL face calculele pentru Kovesi. Orban: Dacă guvernul încetează boicotul șansa României va fi foarte mare

„Conjunctura post-alegeri este mai favorabilă. Țările din est pot să revendice cu mai multă forță poziții importante la nivel european. Macron nu prea mai are argumente politice pentru a susține candidatura franceză. Dacă și guvernul român își încetează boicotul și dacă și celelalte forțe politice românești din Parlamentul European vin în sprijinul PNL, șansa României de a câștiga poziția de procuror șef va fi foarte mare”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.Europarlamentarul Siegfried Mureșan a scris, marți, pe Facebook, că adjudecarea de către Franța a șefiei Băncii Centrale Europene face ca șansele Laurei Codruța Koveși la șefia Parchetului European să crească.”De la începutul procedurii de alegere a doamnei Kovesi în poziția de procuror șef european am spus că șansele domniei sale vor crește după alegerile europarlamentare, deoarece prioritățile Franței vor fi altele. În urmă cu două săptămâni am spus clar într-un interviu că prioritatea Franței este poziția de președinte al Băncii Centrale Europene. Astăzi s-a decis exact asta: Franța va da viitorul președinte al Băncii Centrale Europene. Fac aici următoarea afirmație: astăzi au crescut șansele doamnei Kovesi de a deveni procuror șef european”, a scris Mureșan pe Facebook.Jean-François Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi în cursa pentru șefia Parchetului European, este favorit să preia șefia Parchetului Național Financiar francez, dacă nu reușește să obțină postul de procuror șef european, relatează televiziunea franceză TV5.

Întrebată dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește susținerea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror european, premierul Viorica Dăncilă a spus că nu a discutat acest subiect și nu vrea să vină cu o părere personală, o decizie urmând să fie luată în forurile statutare ale partidului.

„Nu am discutat despre acest lucru. Pentru a lua o decizie sau pentru a vedea modul în care ne poziționăm vizavi de acest subiect trebuie să avem o discuție în forurile statutare. Am spus încă de la preluarea mandatului că atunci când luăm decizii nu trebuie să le ia doar președintele sau un grup restrâns. Fiecare decizie trebuie să ne-o asumăm și dacă este o decizie bună, să avem și noi satisfacția acestei decizii în forul în care am luat această decizie, dacă este o decizie rea, să ne-o asumăm cu toții. (...) Trebuie să avem democrație în partid și să luăm deciziile împreună. Nu am discutat acest subiect și nu vreau să vin cu o părere personală. Vreau să vin cu părerea forului statutar”, a răspuns Dăncilă.