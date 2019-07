Pe cine a pus Dăncilă om-cheie la achizițiile de armament? „This is Doru Frunzulica, I proposing you to meet, if possible for a coffee...”

Printre altele, lui Ignat îi este atribuit și eșecul corevetelor pentru Marina Militară, potrivit Newsweek





În locul lui Ignat, ministrul Apărării l-a propus pentru funcția de secretar de stat, șef al Departamentului pentru Armamente, pe Doru Frunzulică, printr-o adresă din 2 iulie. Vineri, 5 iulie, premierul Viorica Dăncilă l-a numit pe Frunzulică în funcție.





Deputatul Doru Frunzulica a fost foarte dezamagit atunci cand, la intalnire, i-am intins cartea de vizita cu antetul Romaniei Libere: <<Stiti, nu e chiar corect ce ati facut dumneavoastra. Trebuia sa ne sunati cu o lista de intrebari, nu asa, sa ne testati cu SMS-uri>>, mi-a spus parlamentarul", a relatat jurnalistul.

După cum a scris HotNews , în 8 iunie, ministrul Apărării, Gabriel Leș, a demarat demiterea din funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Armamente a lui Andrei Ignat, despre care presa a relatat că era un „om cheiea al lui Dragnea”, care trebuia să se ocupe de marile achizițiie pentru Armată.În ultimii 5 ani, Doru Frunzulică a fost europarlamentar, dar nu la Bruxelles a fost el remarcat de presă. De Frunzulică am auzit mai ales pe vremea când era deputat PSD.In februarie 2011, Doru Frunzulica, pe atunci deputat PSD, s-a intalnit la un hotel din Bucuresti cu un jurnalist care se pretindea om de afaceri din Emiratele Arabe si care i-a propus astfel o afacere fictiva. Jurnalistul Daniel Befu a relatat in ziarul Romania libera cum l-a prins in plasa pe Frunzulica."La scurt timp dupa ce i-am trimis SMS-ul cu propunerea de afaceri, deputatul PSD Doru Frunzulica (ex-secretar de stat in Ministerul Muncii, fost director general in Ministerul Afacerilor Externe, vicepresedinte al UGIR etc.) m-a sunat de pe un numar privat. (...) Parlamentarul mi-a lasat urmatorul mesaj (am pastrat integral continutul textului, cu topica si ortografia originala): <