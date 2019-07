Cioloș a cerut în Parlamentul European desemnarea cât mai rapidă a procurorului UE, fără a menționa numele lui Kovesi

„Trebuie să încheiem cât mai rapid procesul de desemnare a procurorului european. Am așteptat prea mult pentru asta. Această instituție trebuie să fie funcțională pentru a proteja interesele financiare ale UE de corupție”, a spus Cioloș, fără a face vreo referire la Kovesi, candidatul susținut și validat de Parlamentul European pentru negocierile cu Consiliul.Cioloș a menționat anterior că, după negocierile pentru funcțiile de top din UE, Estul a rămas nereprezentat.Cu o zi înainte, pe pagina de Facebook USR-PLUS, europarlamentarii Alianței promiteau susținerea lui Kovesi în toate discuțiile și negocierile. „Ținând cont că în acest moment candidatura Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de Procuror șef european este blocată in Consiliu, considerăm că susținerea Parlamentului pentru această candidatură, cu toată forța noului mandat, este esențială. Alianța 2020 USR PLUS va pune pe agenda tuturor discuțiilor și negocierilor care urmează această candidatură ca o necesitate atât pentru o reprezentare a României și a Europei de Est la vârful instituțiilor europene cât și ca o datorie de onoare a eurodeputaților noștri”, se arata în mesaj.