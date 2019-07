DOCUMENT Proiectul de revizuire a Constituției, depus de PSD și ALDE. Coaliția a preluat și prevederea din inițiativa USR „Fără penali”

Mai exact, conform proiectului, "nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice centrale şi locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de preşedinte al României, cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării".De asemenea, proiectul prevede modificarea articolului 94, litera d) în sensul că preşedintele României acordă graţierea individuală, dar "nu poate acorda graţiere pentru infracţiuni de corupţie". O altă modificare vizează articolul 115, alineatul (6). "Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale, nu pot reglementa în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi regimului executării acestora, precum şi al organizării judiciare şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică", prevede textul proiectului.La articolul 146, se introduce un nou text potrivit căruia Curtea Constituţională "hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind ordonanţele, la sesizarea preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori; excepţia se poate înainta în termen de 5 zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I". Revizuirea Legii fundamentale se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit prevederilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată, mai prevede proiectul.Şi partidele de Opoziţie au depus luni, la Parlament, un proiect de modificare a Constituţiei, care transpune rezultatul referendumului din 26 mai.Viorica Dăncilă a declarat luni că, alături de Călin Popescu Tăriceanu, a decis ca PSD-ALDE să depună luni o inițiativă pentru revizuirea Constituției, în sensul transpunerii celor două întrebări la referendum. Președintele PSD a precizat că e posibil să mai fie una-două propuneri în plus în proiect.„Revizuirea Constituției. Va fi depusă o inițiativă din partea PSD-ALDE, astăzi (luni - n.r.) va fi depusă. Am discutat despre acest lucru. Am discutat și despre votul în Diaspora. Avem trei variante. Sperăm să fie îmbrățișate și de cei care își doresc ca într-adevăr să se voteze de către toți cetățenii în afara granițelor. În primul rând, cele două puncte pe care le-am avut la referendum, întrebările de la referendum”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni, la Parlament. Întrebată dacă proiectul de lege vizează o revizuirea mai largă a Constituției sau se va rezuma doar la transpunerea celor două întrebări la referendumul pe justiție, Dăncilă a răspuns: „Am discutat despre cele două puncte de la referendum. Să vedem dacă mai introducem încă un punct sau două. Acestea sunt importante, pentru că am văzut care este voința cetățenilor și vrem să ținem cont de votul din data de 26 mai”.Chestionată dacă a vorbit cu liderul ALDE și despre modificări la Codurile penale, premierul a replicat: „Nu s-a discutat despre așa ceva. Nu am discutat despre acest lucru”.La referendumul de pe 26 mai, cetăţenii au fost chemaţi să se pronunţe prin „Da” sau „Nu” cu privire la întrebările: 1. „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?” 2. „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”.