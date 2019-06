Grindeanu, mesaj pentru Oprișan: Și Banatul te-a fluierat!

Fostul premier Sorin Grindeanu i-a transmis, sâmbătă, pe Facebook, lui Marian Oprișan că și Banatul l-a fluierat la Congresul extraordinar al partidului de sâmbătă, atunci când liderul PSD Vrancea a vrut să ia cuvântul pe scenă.

„Pentru Marian Oprișan: și Banatul te-a fluierat!”, a scris Sorin Grindeanu, sâmbătă, pe Facebook.

Huo!”, „Du-te acasă, nesimțitule!”, „Lasă-ne!”, ”L-ai trădat pe Dragnea”, s-a auzit din sală în momentul când Oprișan a urcat pe scenă.

Oprișan a dat vina, ulterior, pe organizațiile de Dolj, Olt și Teleorman, susținând că el nu se simte jignit.

„PSD a fost jignit. Eu voi continua să spun ce gândesc, indiferent dacă le place sau nu unora”, a spus el. Eu sunt adversar de multă vreme și nu am fost de acord cu ideile lor, i-au pus pe delegați să se răzbune, fiindcă am fost intrasigent față de Liviu Dragnea și voi rămâne în continuare. Poți să vorbești cu fluierăturile a trei organizații despre principiile PSD. Organizația Olt, Dolj și Teleorman. Da cu premeditare, pentru că eu am anunțat faptul că vreau să vorbesc la Congres, încă de aseară în CEx”, a declarat Marian Oprișan.