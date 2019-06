Codrin Ștefănescu: Liviu Dragnea este pur și simplu deținut politic

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD, unde a candidat pentru un nou mandat, că Liviu Dragnea este deținut politic, precizând că el nu și-a lăsat niciodată colegii la greu, relatează Mediafax.

"Nu pot să uit că, în România, în țara mea, ani de zile s-au produs abuzuri inimaginabile și că în această sală sunt oameni care au fost atacați de aceste abuzuri. Nu pot să uit că în această sală avem primari și persoane umilite. Am fost alături inclusiv de liderul nostru. Astăzi Liviu Dragnea este pur și simplu deținut politic. Am trecut prin multe bătălii și suferințe împreună. Suntem un partid greu încercat. În fiecare zi am trecut prin așa ceva. Țin minte un eveniment la care mulți ați participat, la botezul băiatului meu. În care mulți membrii au discutat cu avocați dacă se pot vedea unul cu altul. Prin asta am trecut", a declarat Codrin Ștefănescu.

Fostul secretar general PSD a precizat că el nu-și va lăsa niciun coleg la ananghie niciodată.

"Nimeni nu a putut să ne pună botniță nouă. Nu mi-am făcut pliante pentru că știți cine sunt. Pentru toate nopțile și zilele voastre nedormite. Pentru că v-ați neglijat familia, în bătăliile pentru cei dragi, pentru toate lucrurile, eu personal, ca fost secretar general mă plec cu respect în față voastră și vă mulțumesc", a completat Codrin Ștefănescu.