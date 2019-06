Oprișan, scrisoare deschisă în ziua Congresului: Numai papa de la Roma nu ne-a făcut corupți

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, le-a transmis sâmbătă colegilor săi, în ziua Congresului, o scrisoare deschisă în care spune că ”evident că sunt probleme mari în Justiție, dar nu le putem rezolva peste noapte”, subliniind că ”interesul ”greilor” din Uniune e să găsească un pretext ca să ne trimită la clasa a II-a” și că el nu acceptă ”să mai fim tratați drept coșul de gunoi al Europei”.





”România trebuie să fie o putere în Europa, iar românii trebuie să fie respectați. Nu accept să mai fim tratați drept coșul de gunoi al Europei. Nu accept să mai trimită aici produse de calitate mai proastă. Nu accept să ne cumpere pădurile și terenurile pe nimic. Nu accept să ne ia pe nimic toate bogățiile și pe români să-i țină cu mâna întinsă. Nu accept să-i exploateze pe muncitori și să le dea salarii de nimic pentru munci plătite cu mii de euro în Europa. Nu accept să fim de rangul 2 în Europa”, a scris Oprișan pe Facebook.

Potrivit acestuia, ”numai papa de la Roma nu ne-a făcut corupți”.

”De-asta nu voi accepta niciodată ideea unei Uniuni cu două viteze. Ar însemna să călătorim la clasa a II-a după ce am plătit biletul de clasa I. Ați văzut că ies ambasadele să ne arate cu degetul că suntem corupți. Vine MCV-ul, vine GRECO, vine Comisia de la Veneția, vine Comisia Europeană. Numai papa de la Roma nu ne-a făcut corupți”, a scubliniat liderul PSD Vrancea.

Oprișan spune că ”interesul ”greilor” din Uniune e să găsească un pretext ca să ne trimită la clasa a II-a” sau să ”ne țină cu dinții la gard cum se spune”.

Oprișan spune, în scrisoarea deschisă că el nu acceptă și nu poate sta ”cu mâinile încrucișate când unii din afara țării își bat joc de noi și spun despre PSD ca este un partid anti-european!”.

”Ei vor să arate că nu merităm să stăm la masă cu Germania sau Franța, ci că merităm să stăm la colț și să primim ce ni se aruncă. Și nu e România singura în situația asta. Tot asta încearcă să facă și cu Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Bulgaria și alții. Ei bine, eu așa ceva nu accept! Nu pot să stau cu mâinile încrucișate când unii din afara țării își bat joc de noi si spun despre PSD ca este un partid anti-european!

Pentru muncitorul care e pe șantier la Madrid, pentru femeia care îngrijește bătrâni la Roma, pentru șoferul de camion care traversează Franța de la un cap la altul, pentru bunicile și bunicii rămași în România care vorbesc la telefon cu nepoții, pentru copiii care cresc singuri în țara asta cu dor de mamă și de tata, pentru toți românii care sunt în afara țării sau în țară. Pentru toți acestia noi am luptat si am bagat Romania in NATO si Uniunea Europeana iar astazi eu nu pot accepta să fim călcați în picioare de popularii europeni de la Bruxelles! Dreapta europeana prin cozile lor de topor, platite să ne “explice” noua ordine europeana este, de fapt, cel mai mare dușman al Romaniei!”, arată Oprișan.

Acesta și-a îndemnat colegii la unitate, pentru că trebuie să luptăm ”pentru cei care ne-au votat”, ”nu pentru familia mea”.

”Vreau să lupt pentru neamul meu. Vreau să lupt pentru poporul ăsta care a suferit atâta și pe care unii vor să-l facă iarăși să sufere. Și vreau să lupt împreună cu voi, împreună cu tot PSD-ul”, a spus Oprișan.