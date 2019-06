VIDEO Viorica Dăncilă, primită la congresul PSD cu melodia „Stand up for the champions”

Viorica Dăncilă a făcut și o baie de mulţime, iar în momentul în care a intrat în Sala Palatului a răsunat melodia "Stand Up (For the Champions)" a trupei britanice Right Said Fred, din anul 2002, informează Mediafax.







VIDEO - Momentul după minutul 30:









Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru cele trei funcții de conducere în partid. Astfel, pentru funcția de președinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu și Ecaterina Andronescu. Daniel Suciu, Daniel Florea, Eugen Teodorovici și Sorin Bota sunt candidații înscriși pentru funcția de președinte executiv, iar pentru cea de secretar general, CEx i-a validat pe Codrin Ștefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe și Rodica Nassar.





Congresul extraordinar al PSD are loc, sâmbătă la Sala Palatului, iar social-democrații vor alege președintele, președintele executiv și secretarul general al partidului. Delegații formațiunii vor valida noul statut și proiectul politic al formațiunii.La reuniunea social-democraților participă și Călin Popescu Tăriceanu.