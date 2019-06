VIDEO UPDATE Legea pensiilor a fost adoptată. Olguța Vasilescu: Sper din toată inima să nu fie întoarsă de președinte. Scandal în Parlament: Opoziția a acuzat majoritatea că vrea să stoarcă voturi de la pensionari: Această lege este o farsă

Sper din toată inima ca această lege să nu fie întoarsă de președinte.

Să fie foarte clar: legea nu este neconstituțională.

Pe acestă lege votată astăzi, care crește pensiile, și nu îi sărăcește pe pensionari, se ajunge la 11,7% din PIB, tot nu este suficient, dar este oricum mult mai bine.

În cei 7 ani de guvernare 2009-2016, în 3 guverne, nu au crescut veniturile din PIB cât au crescut în ultimii 2 ani. Asta apropo de întrebarea dacă avem sau nu resursele necesare pentru pensii. Dar sigur, trebuie să fie un Guvern care să și vrea să aplice legea

UPDATE 13.21 Legea pensiilor a fost adoptată, cu 197 voturi "pentru" și 70 de abțineri. Nu a fost niciun vot "împotrivă". Actul normativ merge la președintele Klaus Iohannis, pentru promulgare.

Parlamentarii din Opoziție nu au fost de acord, la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților, cu modul de reexaminare a legii sistemului public de pensii

”Această lege este o farsă. Să-ți propui creșterea punctului de pensie cu 40% cu doar trei luni înaintea alegerilor parlamentare din 2020 în scopuri evident politice a fondului pensii. Pretindeți că era în programul de guvernare, deși nu era în forma aceasta. Bani nu există, că Lia Olguța Vasilescu arată în expunerea de motive se arată că această lege doar în anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde lei, bani pe care nu i-ați prevăzut în legea asigurărilor sociale. Să folosiți fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensiuonari este imoral. Nu poți pretinde că reformezi sistemul de pensii, dar să păstrezi pensiile speciale. (...) Nu vă mai satură Dumnezeu de pensii speciale", a afirmat Seidler, citat de Mediafax.







Deputatul PNL Valeria Schelean a reclamat, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, că legea pensiilor nu a fost pusă în acord, în comisii, cu decizia Curții Constituționale.





”Nici cu ocazia reexaminării legii după decizia CCR, actuala majoritate parlamentară nu a vrut să adopte o soluție legislativă care să garanteze în mod real respectarea dreptului la pensie și al dreptului la proprietate privată. CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor, întrucât formula folosită pentru a materializa dreptul la pensie este complet neclară și permite arbitrariul. Dispozițiile CCR nu au fost transpuse în acest proiect de lege", a declarat liberalul.





În schimb, UDMR susține proiectul de act normativ pentru sistemul public de pensii.





Și deputatul PMP Marius Pașcan a susținut că partidul său este de acord cu creșterea salariilor, pensiilor, "dar să se facă în mod realist". "Noi susținem acest proiect de lege", a spus acesta.





De partea cealaltă a baricadei, deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a susținut că legea pensiilor elimină inechități din sistemul de pensii și acuză USR de "ipocrizie".





"Legea pensiilor elimină toate inechitățile din sistem între femei și bărbați, între persoanele de același sex, dar care au ieșit în ani diferiți la pensie, este vorba de introducerea masteratului și doctoratului ca și perioade contributive, condiții mai avantajoase pentru mamele cu mai mulți copii, se schimbă formula de calcul. În ceea ce privește parte de pensii speciale, este important de precizat că suntem singurul Guvern care am plafonat pensiile speciale în iulie 2017 și asta ne-a costat la vot. În ceea ce privește sistemul de pensii, credem că în trei ani de zile se va așeza. Despre legea USR, care vrea să taie pensiile speciale. Greșit, o mare minciună. M-am uitat cu domnul Buicu de la PNL, că tratează diferit pensiile speciale, de unele se leagă, de unele nu. Acum în legile speciale de pensii se prevede că se iese cu o pensie de 85% din ultinmele salarii, ceea ce spune legea voastră că se iese cu 85% din ultimul salariu, ceea ce este mai avantajos. Ipocrizia ucide", a spus vicepreședintele PSD.





Legea sistemului public de pensii, reexaminată ca urmare a deciziei de neconstituționalitate a CCR, este, miercuri, la vot final al Camerei Deputaților. Legea a fost pusă în acord cu decizia CCR, primind raport de adoptare din partea Comisiilor parlamentare de specialitate.





Ce prevede legea











Astfel, valorile prevăzute pentru punctul de pensie sunt: la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;

la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;

la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei. La data intrării în vigoare a legii, valoarea punctului de referință este de 75 de lei.

Din anul 2022, valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului mediu brut realizat, potrivit proiectului.

Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând din 1 septembrie 2019 și până în 2022.Din anul 2022, valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului mediu brut realizat, potrivit proiectului.





Lia Olguța Vasilescu susținea că nicio pensie nu va scădea și că vârsta standard de pensionare nu se va modifica. "În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urmă recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menține suma în plată. Nu se modifică vârstă standard de pensionare, nici stagiul minim și nici cel complet".







Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii: de limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și cea de urmaș.







De asemenea, potrivit noii Legi a pensiilor, se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. Printre noutățile aduse de proiect se numără cea privind introducerea masteratului și doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, pentru fiecare an de perioadă asimilată urmând a se acorda câte 0,25 de puncte.







Impact bugetar de 8,4 miliarde de lei numai în acest an





Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani și au născut 3 copii pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. Începând cu al 4-lea copil se adaugă câte 1 an în plus, pentru fiecare copil. Peste 8 miliarde de lei impact bugetar numai în acest an.







Fostul ministru al Muncii Olguța Vasilescu spunea că Legea pensiilor va avea în 2019 un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei, în 2020 de 24,8 miliarde, în 2021 de 51 de miliarde, iar în 2022 de 81 de miliarde de lei. "Nu se taie de undeva și nu trebuie să introducem noi taxe pentru această lege, PIB-ul crește în fiecare an, noi am lucrat pe datele Comisiei Naționale de Prognoză care se referă la următorii patru ani. Ei până acum niciodată n-au greșit, nici creșterea economică, nici valoarea PIB-ului. Comisia Europeană a mai greșit, FMI-ul a mai greșit, dar niciodată Comisia Națională de Prognoză", declara Olguța Vasilescu la Digi24.







Și premierul Viorica Dăncilă și ministrul Finanțelor,Eugen Teodorovici, au susținut în mai multe rânduri că există bani la buget pentru majorările prevăzute de legea pensiilor. "Am auzit ieri un fost premier spunând că nu sunt banii prevăzuţi pentru anul 2020. Păi cum să-i prevăd? Avem buget anual. Anul acesta sunt prinse sumele, iar calculele făcute atunci când am făcut legea fiscal-bugetară până în 2021, acolo s-a luat în calcul acel impact bugetar pe care Legea pensiilor care e în Parlament îl prevede. Deci sunt luate în calcul sumele", spunea Teodorovici.

Olguța Vasilescu, inițiatorul acestei legi: