Rareș Bogdan: Violeta Alexandru să ştie că în Bucureşti sunt crocodili, şobolani mari şi persoane ce trebuie puse la punct

Rareş Bogdan a vorbit despre ce s-a întâmplat în şedinţa Biroului Executiv al liberalilor."Ludovic (Orban - n.r.) a făcut o propunere, au fost discuţii - unele mai tensionate, unele mai puţin -, important este că am ieşit de acolo uniţi, Eu am spus-o şi o repet: îi rog pe toţi membrii PNL şi toţi liderii partidului să înţeleagă că alegerile prezidenţiale nu sunt câştigate şi că preşedintele Iohannis are nevoie de un partid puternic în spatele său, aşa că orice fricţiune şi orice animozitate trebuie să înceteze de îndată, pentru că urmează campania prezidenţială foarte grea. (...) Violeta Alexandru este un om foarte valoros, care vine din societatea civilă (...), doar că i-am spus că ea este un om foarte elegant, distins şi la Bucureşti să ştie că sunt şi crocodili, şi şobolani mari, şi persoane care trebuie să fie, când este cazul, puse la punct, să nu se lase încălecată şi să aibă un ciocan, chiar dacă învelit în catifea", a afirmat Bogdan.El a subliniat că are o cotă de încredere mare în sondajele de opinie pe Bucureşti."În sondajele de opinie pe Bucureşti, cota mea de încredere a crescut de la 26% la începutul campaniei electorale, când veneam din mass-media, şi am ajuns în cel mai prost sondaj 34%, în sondajul cel mai bun 37-39%. E încântător pentru un om. Sper să pot să duc o parte din încrederea aceasta spre PNL, pentru că PNL are mai puţin în Bucureşti, are doar 17%, jumătate din scorul de încredere pe care îl am eu, dar sunt convins că cu muncă vom reuşi să ajungem acolo", a arătat liberalul.Rareş Bogdan a mai spus că PNL trebuie să facă în Capitală opoziţie fermă faţă de PSD.