Violeta Alexandru, propusă de Ludovic Orban șefă la PNL București. Ce spune Rareș Bogdan

Decizia lui Orban vine în contextul în care peste 600 de liberali au semnat, luni, o scrisoare adresată lui Rareș Bogdan, prin care îi cer acestuia să preia șefia PNL București.Semnatarii precizează că toți șefii filialelor PNL București și de sectoare au fost demi și fără motiv sau consultare prealabilă. Scrisoarea este semnată de 622 de liberali din organizațiile liberale de sector.Pe 3 iunie, Cristian Bușoi a transmis, în legătură cu demisia sa de la șefia PNL București, că „cel mai înțelept lucru este să ne retragem”, însă a precizat că și conducerea națională a partidului e responsabilă pentru scorul PNL în Capitală la alegerile europarlamentare.Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că ar fi încântat ca Violeta Alexandru să fie propusă pentru șefia PNL București, precizând că este un om foarte valoros pentru partid. El a mai spus că aceasta putea la fel de bine să fie propusă și pe lista la alegerile europarlamentare.„Dacă ar fi Violeta Alexandru nu pot fi decât încântat, a muncit fantastic door to door și la întâlnirile televizate. E un om foarte valoros. Putea fi bine pusă și pe lista de europarlamentare, la forța pe care o are, pentru că e un om foarte bun. A fost alături de Cioloș, după care a venit alături de noi, fiind consilierul domnului Orban și apoi a devenit cred membru la Sectorul 1. Pe cei din PSD i-a deranjat cu siguranță. Pe cei din PNL sigur nu i-a deranjat, precum nici pe cei 2,5 milioane de votanți ai PNL, pentru că lucrurile sunt simple – trebuie să fim într-o poziție radicală cu PSD. Eu am spus că PSD e doar rănit, nu e învins și trebuie să luptăm pentru asta. Ne așteaptă trei rânduri de alegeri extrem de grele, prezidențiale, locale și parlamentare”, a afirmat, marți, Rareș Bogdan.