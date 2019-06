Senatorii nu vor să-l susțină pe Isărescu și cer explicații de la Viorica Dăncilă

Senatorii PSD nu vor să-l susțină pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat în fruntea BNR. La ședința de grup o parte dintre senatori s-au revoltat luni,după ce Călin PopescuTăriceanu a anunțat oficial că PSD-ALDE va propune și va vota reînnoirea mandatului de viceguvernator a lui Isărescu. Poziția parlamentarilor social-democrați apare în contextul în care PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea a pornit un adevărat război cu viceguvernatorul Băncii Naționale.







Surse social-democrate au declarat pentru Hotnews.ro că în ședința grupului PSD de la Senat cel mai vocal a fost Șerban Nicolae. Acesta ar fi contestat propunerea anunțată după ședința Coaliției și și-ar fi anunțat colegii că nu va vota în plenul reunit.







Poziția lui Șerban Nicolae nu este o surpriză în contextul în care acesta a intrat în conflict direct cu conducerea BNR și a propus o inițiativă legislativă alături de fostul președinte PSD Liviu Dragnea prin care cerea repartierea rezervelor de aur ale BNR.







Și senatorul ALDE, Daniel Zamfir se declară împotriva deciziei Coaliției. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că "presiunea constanta pe care Mugur Isărescu a făcut o asupra Guvernului a dat roade". "Într un moment nu tocmai ușor pentru Guvern, încolțit din toate părțile, Ayatollah-ului îi reușește din nou. Manipularea de a pune în carca guvernului inflația a reușit și ea, deși este răspunderea BNR. (...) Eu vă asigur că rămân același: voi vota împotriva lui Isărescu și sper sa fie mulți parlamentari care să facă la fel", scrie Zamfir pe pagina sa de Facebook.







Nici deputații nu au primit cu entuziasm anuțul privind șefia BNR. În ședința acestora de grup câțiva deputați s-au exprimat nemulțumirile și au anunțat că nu vor susține la vot propunerea.





De altfel, deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, secretar al Camerei, a declarat public că nu va vota pentru menţinerea, în continuare, a lui Mugur Isărescu în funcţia de guvernator al Băncii Naţionale. Întrebată dacă este de acord cu susţinerea acestuia, Vasilescu a răspuns: "Cu siguranţă nu voi vota. Eu am vorbit în nume personal".



Vasilescu a spus că este o surpriză decizia coaliţiei de guvernare de a-l susţine pe Mugur Isărescu.







Președintele Camerei Deputaților, Marce Ciolacu a recunoscut că există nemulțumiri față de această propunere însă a precizat că personal va vota în favoarea acesteia.







"Astăzi am avut şedinţa de grup, am anunţat programul şi de săptămâna aceasta, plus decizia de a face săptămâna viitoare plen reunit. Calendarul - până pe data de 1 iulie se depun candidaturile, cine doreşte să facă parte din viitorul Consiliu de Administraţie al BNR, marţi sunt audierile în comisii şi miercuri, votul în plen. Am vrut să câştigăm cât mai mult timp pentru depunere de candidaturi. (...) eu, personal, îl voi susţine pe domnul Mugur Isărescu pentru un nou mandat", a declarat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.



Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat luni că, în urma discuţiei avute cu premierul Viorica Dăncilă, se va merge pe susţinerea lui Mugur Isărescu pentru reînnoirea mandatului acestuia de guvernator al Băncii Naţionale a României