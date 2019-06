Băsescu, despre copilul din Mehedinți: Procurorul ar trebui să demisioneze. Nu e negociabil

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, că procurorul care a luat cu forța copilul din Mehedinți, pentru adopție, ar trebui să demisioneze deoarece "nu e negociabil ce a făcut". Senatorul a mai spus că cel care trebuia să ia copilul, pașnic, trebuia să fie un executor judecătoresc, relatează Mediafax.

"Cred că doamna procuror ar trebui să demisioneze pentru că nu e negociabil ce a făcut. Nu sunt specialist, dar am luat literatură de specialitate să mă documentez. Vizavi de modul cum a fost făcută ridicarea copilului codul de procedură civilă zice «nu este permis niciunei persoane să bruscheze minorul, să exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea». Dacă nu poți să-l iei cu vorbă bună, amâni executarea hotărârii judecătorești. Este nepermis ce a făcut procuroarea. Ridicarea copilului trebuia să se facă pașnic și de către executorul judecătoresc, nu de procuror. Scrie foarte clar în lege", a spus, duminică, la România TV, senatorul PMP Traian Băsescu.

Acesta se îndoiește de motivația locuitorilor din Baia de Aramă care au protestatat după ce a copilul adoptat a fost luat cu forța de procuror.

"Am văzut scrisoarea familiei care a avut-o pe Sorina, o scrisoare în care arată că au vrut s-o înfieze, dar n-au putut datorită lipsei de resursă financiară. S-a făcut evaluarea veniturilor familiei și nu li s-a permis adopția și a Sorinei, care creșptea împreună cu un alt copil în aceeași familie. Aici intervine un lucru asupra căruia eu îmi pun un semn de întrebare. Vedem toți manifestarea locuitorilor din Baia de Aramă, s-au dus la Craiova să protesteze. Această familie era relativ cunoscută în Baia de Aramă, că nu-i nu știu ce metropolă, se știu unii pe alții. Acum sunt foarte revoltați. Au contribuit cu uniformă acestui copil ca să meargă la grădiniță, cu o hăinuță, iarna cu o pereche de cizmulițe, că acum văd că suntem foarte energici, noi, comunitatea din Baia de Aramă. Vii și îți pui întrebarea: Suntem extrem de apropiați Sorinei și vrem Sorina înapoi în Baia de Aramă ca s-o ajutăm, să-i schimbăm viața într-o familie care nu poate s-o adopte datorită mijloacelor financiare sau o facemk dintr-un sentiment de revoltă față de procedura procurorului? Poate fi acesta motivul de bază, dar, altfel, comunitatea nu s-a îngrijit de acest copil până acum. Acum au aflat despre el", a spus Traian Băsescu.

El susține că în urma hotărârii judecătorești, copilul are, legal, altă familie.

"Odată cu hotărârea judecătorească definitivă, acest copil este copilul familiei de români din SUA. Nu pot să-l abandoneze nici dacă facem grevă toți", a mai spus senatorul PMP de București.

Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, a precizat că a revizuit o plângere penală a unui ONG, care va fi depusă la Secția pentru anchetarea magistraților împotriva procurorului care ar fi bruscat fetița din Mehedinți. Neacșu spune că procurorul a abuzat de mandatul de percheziție, deoarece acesta era emis pentru ridicarea de probe și înscrisuri, nu pentru ridicarea minorului.

Fetița a fost luată cu mascaţii din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, județul Mehedinți, după ce a fost înfiată de o familie din America.

Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind modul în care un procuror din acea structură a intervenit în cazul fetiței din Mehedinți și a efectuat percheziția domiciliară. Totodată, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat Inspecția Judiciară pentru a efectua cercetări cu privire la conduita și modul în care procurorul a intervenit.