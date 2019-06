Tăriceanu se agață și el de cazul Sorinei cu „o măruntă observație”: „Cu adevărat am ajuns republica procurorilor”

„O singură măruntă observație mi-aș permite să fac, de pe margine. Anume că și eu, și restul românilor, probabil, am asistat la un spectacol năucitor și dureros implicând prezența unui procuror și a mascaților la un caz de adopție cu ceva probleme. Cu adevărat am ajuns republica procurorilor, nimeni nu mai poate tăgădui asta, o dată ce nimic nu se mai face sub soare fără generoasa participare și contribuție a colegilor lui Lazăr, Portocală ori Kovesi. Oare ne întoarcem în timp la vremurile când și maternitățile erau supravegheate de procurori? Oare vin vremurile când procurori delegați vor asista la cursurile școlare, în clase, pentru a se asigura că se respectă la virgulă programa școlară? A ajuns procurorul „omul providențial” care, împreună cu omniprezenții mascați, salvează patria?”, a scris pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.