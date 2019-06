Epistola lui Rădulescu ”Mitralieră” către PSD: Ați încercat să faceți din Dragnea singurul vinovat. Păi tu Oprișane, nu erai ? Tu obraznicule de Negoiță, îți amintești cum spuneai cât de mult îl îndrăgești?

”Ați încercat să faceți din Liviu Dragnea singurul vinovat pentru scorul obținut la alegerile europarlamentare, repezindu-vă să ocupati funcții în partid, exact aceiași care ati condus alături de el acest partid. Unde erați când se luau decizii în CEx ? Nu erați voi cei mai buni oratori susținători ai deciziilor, ca doar eram acolo (chiar dacă nu eram membru CEx) și v-am văzut pe fiecare, sau atunci era bine pentru ca interesele voastre personale erau satisfăcute? Păi tu Oprișane, nu erai? Tu Zetea, care acum ai devenit un mare critic al modificărilor codurilor penale și ale legilor justiției nu erai tu oratorul principal care susțineai tot in CEx? Tu obraznicule de Negoiță, îți amintești cum la unul din CEx-uri spuneai cât de mult il îndrăgești tu pe Dragnea? (..) Am înțeles acum, v-ati împărțit din nou pe găști și vreți sa luați câte o bucată”, a scris deputatul, pe Facebook, în timp ce liderii partidului s-au reunit sâmbătă, la Neptun, în ședință de partid.El susține că unul dintre principalele motivele pentru care social democrații au pierdut voturi este că cei aflați în fruntea partidului nu au dat amnistia și grațierea, pe lângă fraudarea alegerilor. O altă cauză ar fi scandalurile interminabile din partid, incapacitatea de a comunica și de a combate fenomenul fake news, dar și ”poziția de ghiocel” pe care au abordat-o în campanie, poziția de pasivitate, de a accepta “ m... Psd “ și a nu reacțion, de a întinde și celălalt obraz, slăbiciune și confuzie taxată de votanți.”A șasea cauza identificată de către mine, o putem găsi în cartea “Arta războiului“ de Sun Tzu, și a fost determinata de deschiderea de războaie tuturor: multinaționalelor, băncii naționale, importatorilor de alimente și medicamente, dealeri-lor de energie, marilor corporații de petrol și gaze, hipermarketurilor alimentare, Sri-ului, ambasadelor, Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția, grupului Socialiștilor europeni, lui Junker și Timmermans, DNA-ului, acoperiților din justiție (procurori și judecători), SPP-ului, puciștilor din partidul nostru, acoperiților din partidul nostru, lui Klemm si, nu in ultimul rând, lui Iohannis. Mai rămânea să deschidem război papei și gata”, mai susține parlamentarul PSD.În încheiere, el anunță echipa pe care o va susține la congresul din 29 iunie: Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici, Codrin Ștefanescu, Șerban Nicolae, Olguța Vasilescu, Florin Iordache, Eugen Nicolicea, Ionel Arsene, Dorel Caprar, Mihai Fifor, și toti cei care vor sa pună umărul la câștigarea alegerilor prezidențiale.Rădulescu mai cere demiterea de urgentă a ministrului justiției, pe motiv că ar aduce ”grave deservicii” de imagine partidului și a creat nenumărate rumori în cadrul membrilor și votanților PSD atât în scandalul Mazăre, dar și în discuțiile pe tema secției de investigare a procurorilor și judecătorilor.