Barna, despre schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni: Scopul meu și al alianței USR-PLUS este de a câștiga toate alegerile la care participăm - UPDATE

Întrebat, la Digi24, dacă își dorește cu-adevărat schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni, Dan Barna a precizat: ”Scopul meu și al alianței este de a câștiga toate alegerile la care participăm. Nu-mi propun să participăm de amorul artei”.În ceea ce privește desemnarea sa sau a lui Dacian Cioloș, el a insistat că o decizie va fi luată de comun acord în cadrul alianței, în săptămânile viitoare.Despre o posibilă finală între el sau alt candidat al alianței și Klaus Iohannis, Barna spune că ar fi pentru prima oară în istoria României când am avea o campanie pozitivă, axată pe dezbaterea de proiecte. ”Ar fi interesant pentru România să aibă opțiunea asta, ar fi pentru prima data in istoria României când am avea o campanie pozitivă. Până acum am avut de ales între rău și răul cel mai mic”, a comentat Barna.De asemenea, întrebat de ce vrea să îl schimbe pe Klaus Iohannis și ce are să îi reproșeze președintelui, liderul USR a afirmat că în ”toată Europa se schimbă energia politică”, iar el consideră că USR-PLUS răspunde acestor noi dinamici în politica europeană. ”Mandatul președintelui a fost unul care a contat foarte mult în a păstra România pe o direcție europeană în lupta asta de trei ani. Președintele a fost unul dintre actorii importanți. (...)Poate aș fi avut o prezență mai dinamică în spațiul politic la unele momente”, a declarat el.Pe de altă parte, întrebat despre alegerile parlamentare și viitoarea guvernare, Barna a spus că speră ca o alianță post-electorală USR-PLUS cu PNL să fie suficientă pentru a asigura guvernul. El a refuzat să se pronunțe asupra unei eventuale cooptări a partidului lui Victor Ponta, Pro România, în eventualitatea în care alianța nu va avea 50% împreună cu liberalii, precizând că mai este mult până atunci.Întrebat dacă l-a simpatizat pe Victor Ponta pe vremea când acesta era premier, liderul USR a răspuns: ”Nu este o chestiune nici de simpatie, nici de antipatie. Consider că nu a fost cea mai fericită perioadă din istoria României. Nu știu dacă s-a schimbat sau nu”.Barna a mai spus că, pe termen lung, USR și PLUS ar putea fuziona, aceasta putând fi soluția funcțională. ”USR și PUS sunt partide care au același ADN, au aceeași viziune asupra României”.