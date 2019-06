Ponta, mesaj pentru ministrul Transporturilor, din cauza cozilor de la aeroport: Cuc, lasă minciunile și afacerile și fă ceva pentru românii de care îți bați joc / Oamenii vor să îți transmită tradiționala ”..ie”

Liderul Pro România, Victor Ponta, a scris sâmbătă dimineața, pe Facebook, alături de două poze cu oameni care stau la cozi în zona de procesare a pașapoartelor din Aeroportul Otopeni, că ”aproape o mie de oameni vor să îi transmită Ministrului Transporturilor Răzvan Cuc gânduri “de bine”, precum ”mincinosul, nesimțitule și incompetentule, alături de tradiționala deja “..ie””, pentru numărul mic de cabine pentru polițiști, lipsa porților electronice accesibile tuturor celor care au pașapoarte biometrice și din cauza numărului mic de lucrători care pun bagajele pe bandă.

Acesta îl critică pe Răzvan Cuc, subliniind că acesta a avut o singură treabă de când a venit la minister, și anume să schimbe directorul Aeroportului pus de Rovana Plumb, în loc să mărească spațiul de intrare și de amenajarea unor noi cabine pentru polițiști.

”Aeroportul București Otopeni - ora 1.30 dimineață! Aproape o mie de oameni vor să îi transmită Ministrului Transporturilor Răzvan Cuc următoarele gânduri “de bine” (alături de tradițonala deja “..ie”): MINCINOSULE - NESIMȚITULE - INCOMPETENTULE !

Polițiștii de frontieră stau înghesuiți în câteva cabine și fac minuni să proceseze pașapoartele oamenilor obosiți de pe drum și nervoși pentru cozile uriașe / trebuie unificate cele două puncte de control existente acum și mărit spațiu de intrare (așa cum s-a făcut deja și funcționează la PLECĂRI / dar pentru noi spații și noi cabine pentru polițiști este nevoie de aprobarea și organizarea Ministerului Transporturilor - care evident are treburi mai importante de făcut!

Iar Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a avut o singură treabă: să îl schimbe pe directorul Aeroportului pus de Rovana Plumb cu un om al lui! De restul îl doare în cot!”, a scris Ponta.

De asemenea acesta a precizat că ”pentru a pune porți electronice accesibile tuturor celor care au pașapoarte biometrice trebuie decizia Ministrului Transporturilor - care nu are timp de așa ceva!”.

Acesta continuă cu minusurile modului în care este organizată activitatea pe aeroport, subliniind timpii mari de aștepare a bagajelor, dar și lipsa cărucioarelor pentru cei care au mai multe bagaje.

”După ce reușim să trecem toți de control (prin efortul polițiștilor prezenți la ora asta la treabă) ajungem la bagaje unde urmează să așteptăm încă o jumătate de ora că nu sunt destui lucrători să pună bagajele pe bandă - și pentru asta trebuie decizie a Ministrului Transporurilor!

Aeroportul Otopeni este singurul aeroport din Europa (probabil și din lume) unde NU MAI EXISTĂ cărucioare pentru cei cu bagaje multe - probabil că s-au scos până apare o firma a Ministrului din Giurgiu (că din Teleorman nu mai e la modă)!”, a adăugat Ponta.

Fostul premier a spus că ministrul Transporturilor ”are alte preocupări: minciuni la televizor și ședințe de Partid!”





”Românii din Diaspora sunt indignați (pe bună dreptate) că au stat la cozi la vot pe 26 Mai / acum însă vor vedea că vin acasă în vacanță și vor sta și mai mult la cozi la aeroporturi și la punctele de trecere a frontierei terestre / pe vecinii noștri moldoveni ne-am reobișnuit deja să îi ținem ore în șir! Pentru că Ministrul Transporturilor are alte preocupări: minciuni la televizor și ședințe de Partid!

Din acest motiv avem nevoie să scăpăm de miniștrii politruci, mincinoși și corupți! Că să nu mai vedem cum Statul Român își umilește cetățenii în fiecare zi!”, a mai scris liderul Pro România.

La final, Ponta a transmis un mesaj și celor care îl critică pe el.

”Ps - recunosc că nu mai am chef de toți “inteligentii” de profesie care, la orice critică fac, îmi postează răspunsul imbecil “ dar ce mai Ponta pe vremea ta nu era așa” !!! Nu - nu era - pentru că eu luăm imediat măsuri concrete când apărea o criză ; și pentru că din 2015 până azi traficul aerian și terestru au crescut enorm și condițiile au rămas același! Și oricum ce am făcut sau nu eu acum 5 ani nu are nicio legătură cu ce trebuie făcut acum!

Cuc - lasă minciunile și afacerile și fă ceva pentru românii de care îți bați joc în fiecare zi!”, a încheiat Ponta.